Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mónica García, Urtasun, Maíllo y Lara Hernández intervendrán en el acto de la nueva alianza de la izquierda
Política
Política

Mónica García, Urtasun, Maíllo y Lara Hernández intervendrán en el acto de la nueva alianza de la izquierda

No estará presente Yolanda Díaz, pero sí tienen previsto participar Pablo Buntinduy y Sira Rego. Tampoco acudirá Gabriel Rufián.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García.Europa Press via Getty Images

Este sábado se pone en marcha el nuevo proyecto de la izquierda, que nace entre las dudas sobre su futuro liderazgo y con la sombra creciente de la extrema derecha. Con este panorama, el sábado se abre el telón en un acto en el que estarán presentes la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, y el titular de Cultura y dirigente de los Comunes, Ernest Urtasun, quienes intervendrán junto a los coordinadores de Izquierda Unida y Sumar, Antonio Maíllo y Lara Hernández. 

En este relanzamiento del proyecto Sumar, que tiene el objetivo de llegar lo mejor preparados posible a las próximas elecciones generales, faltará la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien ya confirmó que no estaría presente. "Es el momento de las formaciones políticas", aludió sobre su ausencia.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid y bajo el lema de 'Un paso al frente', el arranque del mismo será a cargo de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. También está prevista la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Habrá una amplia delegación de cada uno de los cuatro partidos y también Compromís avanzó que iría, pero dejando claro que no se iba a implicar en la construcción orgánica de esta alianza. El diputado Alberto Ibáñez ya indicó que iba a estar entre el público.

Gabriel Rufián, ausente

Tampoco está presente en dicho acto Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Ha sido esta semana cuando lo ha confirmado, lo mismo que tienen previsto otras organizaciones soberanistas como Bildu y BNG.

Gabriel Rufián y Emilio Delgado se saludan durante su acto por la unidad de la izquierda en presencia de la moderadora, Sarah Santaolalla
  Gabriel Rufián y Emilio Delgado se saludan durante su acto por la unidad de la izquierda en presencia de la moderadora, Sarah SantaolallaEFE/Borja Sánchez-Trillo

El propio Rufián, por su parte, protagonizó este miércoles un acto sobre el futuro de la izquierda, en el que contó con representación de Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid. El otro ponente, el portavoz adjunto de la formación madrileña en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, sí estará entre los cargos que se desplazarán al Círculo de Bellas Artes.

Dentro de los aliados electorales de Sumar en las últimas elecciones, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han declinado también su asistencia. Tampoco acudirá el Partido Verde, de la opinión que para frenar el auge de la extrema derecha hay que hacer alianzas mayoritarias y, en este sentido, el acto "se queda corto", aunque han reiterado su objetivo de construir un proyecto más amplío. 

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política