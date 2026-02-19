Mónica García, Urtasun, Maíllo y Lara Hernández intervendrán en el acto de la nueva alianza de la izquierda

Este sábado se pone en marcha el nuevo proyecto de la izquierda, que nace entre las dudas sobre su futuro liderazgo y con la sombra creciente de la extrema derecha. Con este panorama, el sábado se abre el telón en un acto en el que estarán presentes la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, y el titular de Cultura y dirigente de los Comunes, Ernest Urtasun, quienes intervendrán junto a los coordinadores de Izquierda Unida y Sumar, Antonio Maíllo y Lara Hernández.

En este relanzamiento del proyecto Sumar, que tiene el objetivo de llegar lo mejor preparados posible a las próximas elecciones generales, faltará la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien ya confirmó que no estaría presente. "Es el momento de las formaciones políticas", aludió sobre su ausencia.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid y bajo el lema de 'Un paso al frente', el arranque del mismo será a cargo de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. También está prevista la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Habrá una amplia delegación de cada uno de los cuatro partidos y también Compromís avanzó que iría, pero dejando claro que no se iba a implicar en la construcción orgánica de esta alianza. El diputado Alberto Ibáñez ya indicó que iba a estar entre el público.

Gabriel Rufián, ausente

Tampoco está presente en dicho acto Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Ha sido esta semana cuando lo ha confirmado, lo mismo que tienen previsto otras organizaciones soberanistas como Bildu y BNG.

Gabriel Rufián y Emilio Delgado se saludan durante su acto por la unidad de la izquierda en presencia de la moderadora, Sarah Santaolalla EFE/Borja Sánchez-Trillo

El propio Rufián, por su parte, protagonizó este miércoles un acto sobre el futuro de la izquierda, en el que contó con representación de Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid. El otro ponente, el portavoz adjunto de la formación madrileña en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, sí estará entre los cargos que se desplazarán al Círculo de Bellas Artes.

Dentro de los aliados electorales de Sumar en las últimas elecciones, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han declinado también su asistencia. Tampoco acudirá el Partido Verde, de la opinión que para frenar el auge de la extrema derecha hay que hacer alianzas mayoritarias y, en este sentido, el acto "se queda corto", aunque han reiterado su objetivo de construir un proyecto más amplío.