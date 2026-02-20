Rubiales menciona a Sarah Santaolalla y la respuesta de ella no tiene parangón: "Tápate un poco"

La analista política, Sarah Santaolalla, durante la tertulia de 'Las cosas claras', en TVE.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, apartado de su cargo por un beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas de la final del mundial, ha cargado contra la tertuliana Sarah Santaolalla.

En corte que ha compartido la tertuliana de TVE y Cuatro se puede ver a Rubiales diciendo que Santaolalla es "muy agresiva" y "muy violenta" en su forma de hablar, además de "muy vehemente".

"Otro que pretende ganar pasta a costa de hablar de mí. Agresivo y violento fuiste tú cuando agrediste sexualmente a una jugadora. Deja de hablar de mis formas y preocúpate de las tuyas", le ha respondido Santaolalla a través de X.

Y ha proseguido: "Yo no estoy condenada por agresión sexual, tú sí. Tápate un poco, Rubiales".

En otra publicación ha escrito: "La estrategia es clara: canciones, discursos, información fake, tweets, programas, etc. Hasta el más tonto se apunta a la campaña organizada y financiada de señalamiento. No es casualidad, es su trabajo".

El Hormiguero, clave

Aunque Sara Santaolalla era conocida en el mundo de la televisión por salir en tertulias políticas y por ser objeto de crítica de algunos dirigentes políticos, la polémica más grande ha llegado cuando la han aludido en El Hormiguero, el programa más visto de España.

Allí, la periodista Rosa Belmonte dijo, en referencia a Santaolalla, que si era la que es "mitad tonta, mitad tetas". Unas palabras que no gustaron nada a la tertuliana, que lamentó en redes sociales este señalamiento.

"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", dijo en sus redes.

"No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?", sentenció entonces.