Bustinduy ve viable que se convalide el decreto de la prórroga de alquileres: ¿acuerdo con Junts?

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 % la actualización de la renta.

Bustinduy ha explicado, en una entrevista en TVE, que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral.

El ministro ha explicado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la "preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán".

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, "matizaciones aceptables" y "alguna medida fiscal" que Sumar no comparte, pero que "con la prórroga en vigor podría merecer la pena", ha dicho.

"Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", ha confiado el ministro.

La ministra de Vivienda sí cree que decaerá

El optimismo de Bustinduy choca con el de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ya que ella sí considera que el decreto decaerá. "Hay tiempo para que lo reconsideren los grupos políticos (...) Y lo dramático en esta situación es que el Parlamento no esté a la altura de los acuerdos y de los consensos que hoy están en nuestro país o que están en el ámbito europeo, que están en la academia, que están en el ámbito económico y, por tanto, yo no voy a parar hasta que consigamos alcanzar esos acuerdos", ha subrayado Rodríguez en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Rodríguez ha afirmado que la prórroga de los alquileres "es una cuestión importante, pero puntual dentro de un gran cambio integral de todas las políticas de vivienda" emprendidas por el Gobierno, y ha lamentado la posición en esta votación "de los grupos de la derecha y del grupo nacionalista de la derecha, Junts, porque se están alejando de lo que espera la ciudadanía de ellos".

En cuanto a que el decreto no vaya a ser defendido en el debate de mañana en el Congreso por ella sino por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Rodríguez ha restado importancia a este hecho, porque lo importante es dar respuesta al problema de la vivienda.

"Este es un Gobierno de coalición y yo, sin duda, ahora como ministra de Vivienda, antes en mi condición de portavoz, defiendo las propuestas de mi Ministerio y la de todos los ministerios (...) Esto es anecdótico, para mí lo relevante es dar respuesta al problema a la vivienda", ha señalado.

Además, la ministra ha afirmado que es importante respetar a su socio de coalición, Sumar, y darle espacios. "El Partido Socialista es el socio mayoritario de este Gobierno y ambicionamos a seguir conformando mayorías progresistas en el futuro, y para eso también nuestros socios a la izquierda conviene que estén fuertes, que tengan también sus propias iniciativas y, por tanto, nosotros también queremos que a ellos les vaya bien", ha declarado.

En todo caso, ha afirmado que ella puso sobre la mesa desde el primer momento la dificultad de que la prórroga de los alquileres saliera adelante en el Congreso.

"El mayor inconveniente que yo mostraba es que no se daban los votos en el Congreso de los Diputados. Y ante eso, los compañeros de Sumar creyeron o creían que tenía fuerza suficiente para sacarlo adelante y, por supuesto, mi generosidad para que así sea, y le hemos apoyado para intentarlo. Y ojalá, insisto, ojalá que de aquí a mañana hayamos conseguido esos votos", ha manifestado.

"Aquí lo dramático de esta votación y del día de mañana no es como nos hayamos repartido los papeles en el seno del Gobierno sino que hay partidos como el Partido Popular, que tiene encomendada la competencia exclusiva para dar respuesta a este problema en la mayoría de las comunidades autónomas donde está gobernando y que en lugar de defender a la gente que sufre, que se desvela por la noche por si mañana cumple su contrato de alquiler, no sabemos por qué va a votar en contra de este decreto", ha añadido la ministra.

¿Y qué pasa si decae?

Preguntada por qué pasará con aquellos inquilinos que hubieran solicitado la prórroga de su contrato de alquiler antes de que decaiga el decreto, la ministra ha reconocido que se abriría un "escenario jurídico inexplorado" al haber desplegado todos sus efectos legales desde que entró en vigor hace algo más de un mes y despúes decaer.

"Se abre una expectativa de valoración jurídica que, en cualquier casom yo lo que espero de la justicia es que se ponga siempre del lado del derecho a la vivienda", ha subrayado.