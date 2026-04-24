El Ministerio de Consumo insiste a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 50.000 viviendas: un burofax del inquilino basta para prorrogar el alquiler dos años

Durante años, la palabra burofax generaba sudores fríos a quien lo recibiese. Asociado a cuestiones jurídicas, ahora este método de comunicación ha recuperado importancia asociado a un asunto clave en nuestros días, la vivienda.

Ahora, el Ministerio de Consumo se ha puesto manos a la obra en su comunicación con grandes tenedores, inmobiliarias y fondos de inversión. Hasta 541 entidades que manejan más de 50.000 viviendas entre todas. En este caso no es con un burofax, sino con una carta convencional.

En esa carta, el departamento de Pablo Bustinduy recuerda a estos grandes tenedores de vivienda que aquellos que gestionen alquileres tienen que acatar la obligatoriedad de la prórroga extraordinaria de los alquileres siempre que los inquilinos lo soliciten, aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de marzo. ¿Cómo? Por burofax.

Como recoge El País, la carta de Consumo no deja lugar a dudas por parte de sus receptores. En el momento que el inquilino envíe el burofax reclamando la prórroga del contrato, dicha cuestión surte efecto. Esto es, se prorroga durante otros dos años máximo con idénticas condiciones contractuales a las que ya había hasta entonces.

Tenedores e inquilinos mirarán, no obstante, no solo a sus aparatos de telefonía y a sus buzones. El próximo martes 28 de febrero 'tienen' una cita en el Congreso de los Diputados, donde deberá convalidarse el real decreto que incluye la prórroga de los alquileres, como medida de freno al auge aún sin control de estos precios.

El envío postal del ministerio esta semana no es el primero del estilo, pero sí el más masivo. Hace semanas, Consumo ya mandó una ronda de misivas a 13 inmobiliarias y fondos de gestión, que en total congregaban más de 100.000 viviendas bajo su control.

Esta práctica ha recibido fuertes críticas del sector 'afectado'. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias tachó la actitud del Ministerio de Consumo de "iirrespetuosa".

Fuera de la comunicación postal, el presidente de la entidad, José María Alfaro, considera que la prórrroga de los contratos de alquiler puede "generar falsas expectativas" entre los inquilinos, ya que podrían iniciar solicitudes confiando en una normativa que finalmente podría no entrar en vigor o hacerlo con modificaciones sustanciales", en referencia a la votación de este martes, que llega con evidente división en la Cámara Baja al respecto de la norma impulsada por Sumar y peleada en el Consejo de Ministros.