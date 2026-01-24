Tomás Guitarte: "Nos preocupa mucho la entrada de la extrema derecha al poder, estamos ante una situación de emergencia"

El ciclo electoral que atraviesa el país a nivel autonómico llega a Aragón. Después de Extremadura, ahora la coyuntura parlamentaria aragonesa puede tener algo de similitud a las pasadas elecciones extremeñas. Entonces, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ganó indiscutiblemente los comicios. Sin embargo, no obtuvo la mayoría absoluta a la que aspiraba y dependerá de Vox para gobernar. En este caso el popular Jorge Azcón apunta, según todas las encuestas, a que también ganará el envite, pero de nuevo necesitaría el apoyo externo para alzarse con la presidencia.

En este contexto, Tomás Guitarte (Teruel, 1961) y su formación, Aragón Existe, pueden marcar la diferencia en estos comicios del 8 de febrero donde saben que su decisión, en caso de que el marcador se quede ajustado, puede suponer la entrada o la exclusión de la extrema derecha del palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. "Estamos dispuestos a mojarnos y a evitar que Vox y sus ideas de extrema derecha entren en el Gobierno", asegura a El HuffPost.

"Somos el único voto útil para evitar que las ideas de la extrema derecha influyan en la acción de Gobierno", subraya tras la fragmentación del voto por las numerosas candidaturas de izquierdas. Respecto a Pilar Alegría, la cabeza de lista del Partido Socialista, destaca que "le sorprende" que "con una persona aragonesa que ha estado tanto tiempo en el Consejo de Ministros y como portavoz del Gobierno se haya hecho tan poco por Aragón".

Tomás Guitarte, candidato a las elecciones autonómicas de Aragón por Aragón Existe. Toni Galán

Empecemos por lo último. Como sabrá, el modelo de financiación propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido rechazado por todas las comunidades autónomas excepto Cataluña. ¿Cuál es la posición de Aragón Existe?

Nosotros somos uno de los movimientos que impulsaron la España vaciada y siempre hemos apostado por una financiación autonómica solidaria. Estamos cansados de esta situación. Este modelo, que básicamente trata de cumplir un compromiso para la investidura de Salvador Illa e incluso de Pedro Sánchez, no parece la fórmula adecuada para abordar un asunto medular del país.

Todo depende del modelo de Estado que se quiera. España tiene una deuda histórica con una serie de territorios que fueron sacrificados para el desarrollo de Madrid, Barcelona y el País Vasco, y esa deuda hay que saldarla. No puede ser que los territorios más ricos quieran ser todavía más ricos y se nieguen a la solidaridad con quienes contribuyeron a generar su riqueza. Nuestra gente tuvo que emigrar y marcharse a producir el desarrollo de otros territorios. Nos oponemos tajantemente tanto al modelo de Montero como al que se venía aplicando. La financiación debe pasar por un saneamiento previo de la España vaciada; de lo contrario, estaremos hablando de otro país en el que no nos reconocemos.

Esto no tiene nada de progresista; es absolutamente retrógrado. Pretende dar más recursos a quienes ya los tienen y se niegan a ser solidarios. Hay que partir de una financiación específica para la España vaciada. Se está construyendo una España en la que quienes pueden salen adelante y quienes no, se quedan atrás.

¿Qué necesita la España vaciada para poder salir adelante?

Apostamos por una financiación solidaria similar a la que adoptó Alemania tras la Reunificación. Se encontraron con dos Alemanias muy distintas y alcanzaron un pacto de solidaridad: durante 30 años han destinado en torno al 7 % de la financiación para que la Alemania del Este alcanzara las mismas condiciones que la del Oeste.

En España ha ocurrido algo similar: se han creado dos Españas. Es necesario un pacto de Estado, con financiación permanente e independiente de quién gobierne, para las próximas décadas, destinando aproximadamente el 2 % del PIB a saldar esa deuda histórica.

Paradójicamente, quienes más se quejan de España son quienes más beneficios han obtenido de este modelo. Nosotros queremos un país que de verdad nos acoja a todos. Todo depende de la voluntad política de apostar por un desarrollo equilibrado. Hemos desatendido el 70 % del territorio, donde gran parte de la población no percibe la presencia ni la protección del Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en los últimos meses medidas para revertir la despoblación. ¿Qué opinión les merece?

Más que anunciar medidas, lo necesario es aplicarlas, porque esto ya lo hemos vivido. Toda la acción del Estado debería tener como objetivo corregir la despoblación, del mismo modo que tiene otros objetivos estratégicos. Si la nueva industria y el proceso de reindustrialización del país se implantaran en las zonas más despobladas, sería un paso en la dirección correcta para mejorar la cohesión territorial.

Como mínimo, esto debería abordarse desde el sector público. Ante las promesas del Gobierno somos totalmente escépticos porque falta voluntad de cumplirlas. Es marketing político, no voluntad real. Si de verdad se quiere solucionar el problema, hay que demostrarlo con hechos y hacerlo ahora, en un contexto de bonanza económica, no cuando llegue una crisis. De lo contrario, el resultado será desastroso: se abandona a gran parte del territorio y se obliga a mucha gente a dejar su tierra.

Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe. Toni Galán

El sector agrario y la necesidad de rejuvenecer la plantilla es otro de los pilares de la España vaciada. ¿Qué propone Aragón Existe?

El sector agrario es la malla que sostiene el territorio y permite que muchos pueblos sigan vivos. No se entiende que en negociaciones de marco internacional, como el acuerdo con Mercosur, el sector primario sea siempre el sacrificado. Los esfuerzos no pueden recaer siempre en el mismo sector para beneficiar a quienes tienen el poder en la Unión Europea, como Francia o Alemania.

Es necesario generar nuevas alternativas que permitan a estas actividades aumentar su valor económico y apostar decididamente por ellas. Tras las crisis nunca se ha reforzado la agricultura ni se han incorporado nuevas actividades complementarias. Parte de los beneficios de otros sectores, como el de la automoción, debería destinarse a hacer sostenible la agricultura, un sector fundamental que siempre acaba penalizado. El modelo familiar es el que mantiene gran parte del empleo y debe priorizarse frente a las macroexplotaciones.

El cierre de urgencias, centros de salud y la infrafinanciación en los territorios menos poblados es otra de sus denuncias habituales…

Uno de nuestros puntos clave es que Aragón tenga las mismas prestaciones en servicios públicos que el resto del territorio nacional. Estamos sufriendo graves problemas de cobertura de especialistas: faltan médicos, enfermeros y personal sanitario. Esto es crucial, porque no se puede usar esa carencia como excusa para privatizar la sanidad. Aquí, la única sanidad y educación que llegan son las públicas, y su calidad debe ser equivalente a la de cualquier otro punto del país. No puede ser que vivir en un pueblo implique vivir peor.

El transporte también forma parte de los servicios públicos. ¿Ve necesaria la segunda vía del tranvía en Zaragoza?

Somos partidarios de un transporte público eficiente. La experiencia del tranvía en Zaragoza ha sido positiva y es necesario completar la vertebración de la red para el resto de la ciudad. Además, apostamos por el tren de proximidad entre Zaragoza y Huesca, con frecuencias suficientes para que tenga una utilidad real.

Por otro lado, Aragón necesita una remodelación urgente de las carreteras. Los informes anuales de la Asociación Española de la Carreteras señalan que las carreteras aragonesas son las peores del país y que se encuentran en un estado crítico, hasta el punto de poder impedir la actividad económica o la repoblación. La prioridad inmediata es arreglarlas, aunque suponga endeudarse.

Hay territorios que se consideran infrafinanciados, pero nosotros tenemos que invertir en todos los servicios públicos porque nunca se ha hecho. Primero hay que alcanzar la igualdad de condiciones y luego comparar. Además, es imprescindible cumplir la promesa de mejorar la conectividad Zaragoza-Valencia.

La vivienda es uno de los principales problemas en España y también en Aragón. ¿Qué propone Aragón Existe?

Existe la percepción de que la falta de vivienda es un problema exclusivamente urbano, pero en el medio rural también es clave. Es necesario crear un parque público de vivienda tanto en ciudades como en pueblos, porque si no se hace de forma simultánea se producirá un nuevo efecto de succión de población rural hacia las ciudades.

Muchos municipios carecen de capacidad de gestión y financiación para construir vivienda pública. Es necesario atender esa demanda: que todos los núcleos cuenten al menos con cuatro bloques de viviendas sería un primer paso razonable.

Desde Aragón Existe, ¿se plantean apoyar un Gobierno de Jorge Azcón (PP) para evitar la entrada de la extrema derecha?

Es una reflexión importante. Tenemos claro, o al menos es lo más probable, que el Partido Popular ganará las elecciones y que la izquierda no sumará mayoría. Ante esa situación, existe el riesgo de que las ideas de Vox influyan en la acción de gobierno. Nos preocupa profundamente la entrada de la extrema derecha en el ejecutivo y entendemos que se trata de una situación de emergencia.

Estamos dispuestos a mojarnos para evitarlo. Si podemos contribuir a frenar la entrada de la extrema derecha y lograr que el PP se desplace hacia posiciones más moderadas, estaríamos abiertos a hacerlo.

¿Le decepcionó la fragmentación de la izquierda para estas elecciones?

Es una reflexión que corresponde a esas formaciones, aunque es algo habitual en Aragón. Lo que sí es cierto, y lo constato hablando con mucha gente, es que el único voto útil para frenar a la extrema derecha es el aragonesista. No hay otra opción real. Si los aragoneses progresistas apuestan por Aragón Existe, existe una oportunidad real de impedir la entrada de la extrema derecha en un escenario muy concreto.

¿Qué opinión le merece la candidata del Partido Socialista, Pilar Alegría?

Resulta llamativo que una aragonesa que ha formado parte durante tanto tiempo del Consejo de Ministros y ha sido portavoz del Gobierno haya apostado tan poco por Aragón. El ejemplo más claro es la financiación singular de Cataluña, que perjudica claramente a nuestro territorio. Se han producido retrocesos difíciles de entender con ella ocupando la posición que ha tenido en los últimos años.

Para terminar, ¿qué mensaje le enviaría a los aragoneses?

Estamos apostando por el sueño que compartieron muchos aragoneses: construir un espacio político que defienda Aragón. Un proyecto que comenzó en Teruel y que se ha extendido por toda la comunidad. Es el partido de quienes queremos tener el peso que nos corresponde. Por eso afirmamos que el único voto útil en las próximas elecciones del 8 de febrero es el voto aragonesista.