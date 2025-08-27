Canadá da un portazo al 'gigante' español bajo las aguas

Malas noticias para la industria de defensa española. Canadá ha decidido dejar fuera de la carrera a los submarinos S-80 que Navantia había presentado para renovar la flota del país. De este modo, la empresa pública española no optará a un contrato con un valor estimado en 70.000 millones de dólares canadienses (43.440 millones de euros).

"El Gobierno de Canadá ha identificado a la empresa alemana Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) y a la empresa coreana Hanwha Ocean Co. (Hanwha) como los dos proveedores adecuados para el Proyecto Canadiense de Patrulleros Submarinos (CPSP)", ha explicado en un comunicado el Ejecutivo, que pretende fletar el primero de los submarinos para 2035.

Aunque no ha convencido a Canadá, el submarino S80 de Navantia está diseñado para llevar a cabo una amplia gama de operaciones militares y destaca por su capacidad de ataque y su avanzada tecnología. Equipado con misiles sub-harpoon, torpedos DM2A4, además de estar adaptado para el uso de misiles Tomahawk, el S80 puede realizar misiones de guerra antisuperficie, antisubmarina y ataques a tierra.

Sus sensores avanzados le permiten operar en aguas someras, realizar misiones especiales, recopilar datos de inteligencia, llevar a cabo vigilancia y minado secuencial de zonas estratégicas. El S80 también cuenta con un sistema de propulsión anaeróbico que le proporciona gran sigilo en inmersión, lo que es crucial para operaciones encubiertas.

La decisión de Canadá es un mazazo para Navantia, que había llegado a una web específica para esta posible compra. "Diseñado por Navantia en España, listo para Canadá", se podía leer.

El propio Gobierno español también se implicó en la operación. En octubre del año pasado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respaldó durante su visita al país la propuesta de Navantia en diferentes reuniones con representantes gubernamentales, fondos y empresarios españoles que también trabajan en Canadá.

Pero no es el único país que nos ha dado portazo. A principios de año, la India también descartaba la opción de los submarinos españoles al no cumplir con algunos de los requisitos exigidos, como sistema de propulsión independiente del aire probado en el mar (AIP).