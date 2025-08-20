"Capricho faraónico" o "pintoresca": de cuando el PP criticó la creación de la UME

"Aquí, quien funciona son las Comunidades Autónomas y la UME", dijo hace unos días el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó una visita a los incendios en Ourense para situar la responsabilidad de la tragedia en el Gobierno central. Con el objetivo de atacar al Ejecutivo de coalición, el jefe de la oposición alabó tanto a sus barones territoriales, con la competencia para gestionar unos fuegos desbocados, como a la afamada Unidad Militar de Emergencias. Pero el Partido Popular no siempre vio utilidad a la existencia de la UME, cuya presencia ahora no dudan en reclamar. Es más, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la creó en octubre de 2005, desde el PP la tildaron de "capricho faraónico", "despilfarro" o de "costosa y pintoresca".

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero pensó por primera vez en la necesidad de contar con un cuerpo como la UME en una noche de insomnio en diciembre de 2004. Según relató él mismo, mientras escuchaba por la radio cómo miles de personas estaban atrapadas en la carretera por las nevadas que asolaron la ciudad de Burgos, se sintió incompetente. "Un Estado que es la octava potencia mundial, un Gobierno ante una tragedia, y yo como presidente del Ejecutivo, el primer responsable de la seguridad de la gente, ¿qué tengo a mi alcance? No teníamos nada, prácticamente nada", recordó en una entrevista en El País. Ideó entonces la creación de una unidad militar especializada en emergencias.

La constitución de la Unidad Militar de Emergencias se aprobó en el Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005. Sería la única unidad de las Fuerzas Armadas especializada en intervenir en situaciones de emergencia y desastres. Antes del verano de 2006, la UME había seleccionado ya a sus primeros 175 integrantes de tropa y marinería de entre 252 cabos primeros, cabos y soldados de los tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire) que se presentaron a las pruebas. Este primer grupo de integrantes recibiría en las semanas siguientes, como ocurriría con el resto de una plantilla que ya supera los 3.000 miembros, formación en emergencias, primeros auxilios, lucha contra incendios forestales, actuaciones en derrumbes, inundaciones o grandes nevadas. En 2007 protagonizaron su primera aparición en los incendios forestales de Canarias y Castellón. Desde entonces, han participado en más de 700 misiones, la mayoría relacionadas con el fuego.

Ahora, con la UME desplegada en los incendios en Galicia, Extremadura, Asturias y Castilla y León, no solo nadie duda de su importancia, sino que todo el mundo elogia su trabajo, incluso fuera de España. Pero no siempre fue así. Nacida como una "iniciativa personal" de Zapatero, la Unidad Militar de Emergencias sufrió el rechazo del Partido Popular durante sus primeros años. Varios miembros del PP la atacaron con descaro. Arsenio Fernández de Mesa dijo que era un "capricho faraónico" de Zapatero, un "despilfarro". El exsenador Luis Peral, que se trataba de una iniciativa "costosa y pintoresca" que servía para poco más que "para desfilar el 12 de octubre". Así lo recordaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses desde el Congreso: "Cuando se creó la UME, el principal líder de la oposición, Rajoy, dijo que era una ocurrencia del señor Zapatero. Hoy nadie discute que la UME presta un servicio capital, vital, para hacer frente a las emergencias de protección civil".

"Ocurrencia" fue también la palabra que escogió la exconsellera de Justicia valenciana Elisa Núñez cuando anunció la eliminación de la UME valenciana, la Unidad Valenciana de Emergencias creada por el Gobierno del socialista Ximo Puig y finiquitada por Carlos Mazón y Vox. Mazón, por cierto, tildó la UVE de "chiringuito". En su décimo aniversario, en 2015, y a pesar de haber dudado de su "encaje legal" en su programa político, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy felicitó a la Unidad Militar de Emergencias por "su magnífica labor al servicio de todos", su "pasión" y su "compromiso". Con sus actuaciones, la UME había demostrado con creces ser merecedora de acepciones distintas a las de "pintoresca" o "capricho faraónico".

En estos momentos, durante los mayores incendios registrados, la UME ha desplegado ya a 1.400 militares "en ataque directo" al fuego y 2.000 están en "misiones de apoyo". Según declaró en una entrevista en El Español el teniente general Francisco Javier Marcos, general jefe de la UME, varios miembros se han incorporado "pese a estar de vacaciones" sin necesidad de llamarlos. Cuentan además con un total de 450 medios repartidos entre Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En el incendio de Yeres, en León, cuatro de sus miembros sufrieron heridas de diferente consideración. "Vamos a estar trabajando y dándolo todo el tiempo que haga falta. Estamos preparados y lo hacemos no solo por obligación, sino por devoción", zanjó el teniente general Marcos.