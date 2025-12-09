Cataluña decretará este martes el uso obligatorio de mascarilla en centro sanitarios por la gripe

La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Olga Pané, firmará este martes una resolución para establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias, ante el avance de la gripe en Catalunya.

Lo ha informado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu de este martes.

"Pedir a la ciudadanía, al igual que lo hicimos con la vacunación, que sigan de manera estricta esta utilización de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad", ha pedido la consellera portavoz.

Ha sostenido que, de la misma forma que las vacunas "ayudan a salvar vidas", la contención de la gripe con el uso de las mascarillas también lo hace.

"La Covid ya nos demostró que la utilización de las mascarillas es una opción preventiva y, por tanto, desde el Departament de Salut hoy se firmará esta resolución para la obligatoriedad de su uso", ha explicado.