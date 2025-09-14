Por algo se empieza: Sánchez busca transformar 53.000 pisos turísticos en alquileres "permanentes" para los jóvenes

Esta iba a ser la legislatura de la vivienda. La vivienda en el centro, facilidades para los jóvenes, pero los precios no dejan de subir. En los últimos meses, varias comunidades ya han registrado incrementos por encima de los años previos a la burbuja inmobiliaria.

Es por ello que los jóvenes, y no tan jóvenes, de toda índole y edad viven a diario situaciones cada vez más complicadas para poder independizarse, pagar un alquiler- por no hablar de plantearse comprar una vivienda-.

Con los precios de los alquileres y de la vivienda disparados, el Gobierno ha decidido dar un paso más y sobrepasar una línea que hasta ahora no había hecho. En un acto del PSOE en Málaga, Pedro Sánchez ha anunciado este domingo que el Gobierno va a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas.

Un problema que no deja de ir a más

Sánchez ha justificado que la Ley de vivienda- esa que, sea como fuere, todavía no ha logrado contener y reducir los precios- permite a las comunidades "ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y eso es lo que estamos haciendo". "Una de las piezas de esa política de vivienda, además de la Ley de vivienda, es el Registro Único de arrendamientos", ha añadido.

El líder del Ejecutivo ha defendido que querían "poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y los alquileres turísticos". "Eso encarece el precio del alquiler, reduce la oferta y hay muchas familias que no pueden acceder, ya no digo a una propiedad, sino también a un alquiler de vivienda", ha expuesto.

El objetivo es el de poner fin a los pisos irregulares que se usan como alquileres turísticos y tratar de ponerlos en el mercado de alquiler para los más jóvenes. "Este mismo lunes, después de haber recibido toda la información de este Registro Único de arrendamientos, hemos detectado miles de irregularidades", ha detallado.

"Muchas de estas de viviendas pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos, y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese Registro Único de arrendamientos, 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven, las familias de este país", ha contado.

Sánchez ha defendido que serán 53.000 viviendas "en todo el país" y, aprovechando que estaba en Málaga, ha detallado que en la ciudad andaluza serán 6.000 viviendas las que revocará.

"Eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones", ha destacado, antes de señalar que están trabajando en "una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos 40 y tantos años de democracia".

La crisis de vivienda, esa que iba a centrar la legislatura y que, tras haber pasado la mitad de la misma, no se ha solucionado ni mucho menos. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no dejan de mostrar que es, de lejos, el principal problema de la ciudadanía.

En el barómetro de septiembre publicado este pasado jueves, se refleja cómo el 30,4% de la población sitúa en el primer puesto del principal problema que existe en España al de la vivienda. De hecho, la edad de emancipación no ha dejado de subir y sólo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera de su hogar familiar, según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

La situación sigue siendo muy complicada y, pese a los avales ICO y los planes autonómicos para facilitar el acceso a una hipoteca, el alza de los precios sigue haciendo que sea casi imposible que los jóvenes puedan afrontar unas rentas que siguen registrando cifras récord.

Radiografía de una vivienda cada vez más imposible: precios disparados y la emancipación juvenil, por los suelos Cinco comunidades autónomas superan el precio de compra del 'boom' inmobiliario de 2008 y los alquileres siguen alcanzando niveles históricos. Mientras, la tasa de emancipación juvenil en España marca mínimos y se sitúa en el 15,2%.