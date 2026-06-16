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Competencia abre un procedimiento sancionador a los seis bancos del Ibex por posibles prácticas anticompetitivas
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Competencia abre un procedimiento sancionador a los seis bancos del Ibex por posibles prácticas anticompetitivas

El organismo investiga declaraciones de algunos de sus directivos.

Redacción HuffPost
Agencias
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 03: Information panels at the Palacio de la Bolsa de Madrid, 3 February 2026, in Madrid, Spain. The Ibex 35 has started today's session with a rise of 0.53%, which has allowed it to overcome the psychological level of 18,200 points and set new record highs, standing at 18,210.4 points at 09.02 am. (Photo By Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images)
Bolsa de Madrid.Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra los seis principales bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) al considerar que algunas declaraciones públicas de sus directivos respecto a los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo han podido servir a algunas entidades a "anticipar el comportamiento futuro de sus competidores"

Competencia estima que estos bancos han podido cometer una posible práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe todos los acuerdos entre empresas y prácticas concertadas que restrinjan, impidan o falseen la competencia dentro del mercado interior y que puedan afectar al comercio entre los estados miembros.

En concreto, y según ha informado el organismo a través de un comunicado, Competencia investiga la realización por parte de algunos directivos bancarios de "declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo".

La institución entiende que estas declaraciones "habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores".

Desde Competencia han señalado, no obstante, que la incoación del expediente no anticipa el resultado final de la investigación, cuya instrucción y resolución puede alargarse hasta un máximo de 24 meses (dos años).

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