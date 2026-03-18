Elena Casado, anestesióloga: "Ni se te ocurra acercarte a un petardo que no ha explotado: cada año en Fallas veo las mismas quemaduras en la cara"

Las Fallas de Valencia son sinónimo de pólvora, tradición y espectáculo, pero también de riesgos que cada año se repiten. Así lo advierte la anestesióloga Elena Casado, en su cuenta de TikTok @medicilio quien advierte: "Ni se te ocurra acercarte a un petardo que no ha explotado: cada año veo las mismas quemaduras en la cara”.

Desde su experiencia médica, asegura que los accidentes durante estas fiestas son tan previsibles que podría anticiparlos sin salir de casa. “Lleva siendo lo mismo todos los años desde que era residente”, afirma, describiendo escenas que se repiten con preocupante frecuencia.

Accidentes evitables que se repiten cada año

Uno de los casos más comunes ocurre cuando un petardo no ha explotado. La reacción habitual, explica Casado, es acercarse para comprobar qué ha pasado. Es en ese momento cuando se produce la explosión tardía, provocando quemaduras, especialmente en la cara. “Es la escena típica: el petardo no explota, alguien se acerca y acaba con una quemadura en la cara”, resume.

Otro accidente frecuente afecta a jóvenes que, por desafío o imprudencia, aguantan el petardo en la mano hasta el último segundo. Las consecuencias pueden ir desde quemaduras leves hasta lesiones graves. “En el mejor de los casos son quemaduras en manos o dedos”, advierte.

Entre los peligros menos evidentes está el de llevar petardos en los bolsillos. Según la anestesióloga, la fricción puede provocar su explosión accidental. Las consecuencias varían desde quemaduras en el muslo hasta lesiones profundas con escaras. “Es algo que mucha gente no se espera, pero ocurre”, señala.

Tipos de quemaduras más frecuentes

Según datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, durante las Fallas, la mayoría de las lesiones son leves y afectan principalmente a manos y brazos. Aunque las más graves son menos frecuentes, requieren atención médica urgente. Sin embargo, su gravedad puede variar:

Primer grado: enrojecimiento y dolor intenso

enrojecimiento y dolor intenso Segundo grado: aparición de ampollas y mayor profundidad

aparición de ampollas y mayor profundidad Tercer grado: destrucción de la piel, con aspecto pálido

Ante una quemadura, la actuación inmediata es clave. Los expertos recomiendan: Enfriar la zona con agua durante al menos 20 minutos, no aplicar hielo directamente, cubrir con un apósito estéril con vaselina y acudir a urgencias si hay ampollas, dolor intenso o si afecta a niños. “La duda, siempre a urgencias”, insiste Casado.

Normas básicas para evitar accidentes

La anestesióloga resume la prevención en reglas sencillas pero fundamentales:

Si no explota, no lo toques

Si lo enciendes, aléjate

Si eres un adulto, compórtate como tal

No lances petardos a otras personas que pasan por la calle

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, también recomiendan encender los artefactos desde el suelo y usar mecha para ganar tiempo y alejarse. De esta forma se previene cualquier tipo de quemadura.

Un llamamiento a la responsabilidad

Más allá de las recomendaciones, Casado apela al sentido común, especialmente entre adultos: “Si eres un adulto, compórtate como un adulto”. Su objetivo con la publicación de este vídeo es reducir el número de accidentes que cada año llenan los servicios de urgencias durante las Fallas.

En esta celebración donde la pólvora es protagonista, la prevención puede marcar la diferencia entre disfrutar de la fiesta o acabar con una lesión grave. “Son accidentes evitables”, concluye la especialista, insistiendo en la necesidad de extremar las precauciones para que la tradición no se convierta en tragedia.