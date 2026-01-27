El Congreso tumba el decreto-ley con la subida de las pensiones y el escudo social

Los diputados de Junts Miriam Nogueras (i) y Josep Maria Cruset (d) a su llegada al pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados

Nuevo año, nuevo mazazo para el Gobierno. Junts, junto a PP y Vox, ha tumbado este martes el decreto-ley aprobado por el Gobierno que recogía la subida de las pensiones para el año 2026 y las medidas prorrogadas del denominado escudo social. De esta manera, su contenido no ha sido convalidado y queda derogado.

Los de Puigdemont, eso sí, han permitido salvar el decreto con la prórroga de las ayudas al transporte público y el abono único que también aprobó el Ejecutivo a finales del año pasado. El PP, además, se ha abstenido en esta cuestión.

Junts y PP también se han mostrado al Gobierno su predisposición a apoyar la revalorización de las pensiones, siempre que se vote de forma independiente y no dentro de un decreto-ley, denominado Ómnibus, que recoge otras medidas aprobadas por el Ejecutivo a finales de 2025. Entre ellas, las del escudo social referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables.

"Estamos a favor de la subida de las pensiones, pero no de que no se pueda hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler ¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca", ha advertido en el pleno del Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

En concreto, el decreto ley que no ha sido convalidado recogía lo siguiente:

Subida de las pensiones

Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables

Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos

Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas

Supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo

Prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA

Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios

Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano

Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA

Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA

Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento.

Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.

Cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.

Ampliación de la posibilidad de que los médicos de tención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación y trabajo.

La votación de este martes no afecta de ningún modo al pago de las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento. Eso sí, salvo que se apruebe un nuevo decreto con esta subida, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025. Lo mismo ocurre con las medidas del escudo social, que ahora quedarán sin efecto y dejarán sin alternativa habitacional a más de 60.000 personas.

Eso sí, en el caso de que no se llegara a aprobar la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, al Gobierno siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento pese a cobrarlo a posteriori.

El revés para el Gobierno no ha sido total. Junts sí ha dado su apoyo al decreto-ley sobre el transporte público que incluye bonificaciones para el primer semestre de 2026 (que puedes consultar al completo aquí) y la creación del denominado Abono Único estatal, que integra los autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia en una tarifa plana de 60 euros mensuales y de 30 euros para menores de 26 años. El PP se ha abstenido, por lo que el resultado final de la votación ha sido de 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.