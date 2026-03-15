Descubren una hormiga de 40 millones de años en el fósil que perteneció a un reconocido literato 

Un grupo de investigadores de la Universidad Friedrich Schiller de Jena ha conseguido dar con un pequeño fósil de hormiga de hace 40 millones de años en un trozo de ámbar. La hormiga, según han explicado desde la propia institución educativa, pertenece a una especie exinta: Ctenobethylus goepperti, la cual es bastante común de encontrar en el ámbar.

Bernhard Bock, del Museo Filético de la Universidad de Jena, ha señalado al diario Welt que "gracias a su buen estado de conservación y a las exhaustivas investigaciones, hemos podido describirla con más detalle que nunca y obtener nueva información sobre la especie y sus pacientes".

Además, gracias a la tecnología 3D moderna los investigadores han podido ver el interior de la hormiga y visualizar las estructuras de su cabeza y tórax. "Hemos procesado completamente el espécimen y, gracias a la información reién obtenida, hemos creado una reconstrucción 3D que está disponible en línea", afirma por su parte Daniel Tröger, de la Universidad de Jena.

"Este modelo ayuda a colegas de todo el mundo a identificar y comparar otros fósiles de este tipo", agrega el mismo. El ámbar pertenecía al poeta Johann Wolfgang von Goethe y en total había unas 40 piezas en la colección. En el interior se han descubierto diferentes animales: desde una hormiga, hasta una mosca negra pasando por un mosquito de los hongos.

"Los resultados demuestran el valor de colecciones tan antiguas. Es realmente fascinante que una pieza creada por él y de la época en que esta ciencia comenzó pueda seguir enriqueciéndonos tanto hoy en día", sentencia Bock. Las piezas se encuentran actualmente en el Museo Nacional Goethe de Weimar, la antigua casa de Goethe en la que el artista vivió durante casi 50 años.

Curiosidades de la Ctenobethylus goepperti

Se trata de una especie exinta, de hace unos 40 millones de años, de hormiga dolicoderina que se ha podido encontrar en diferentes depósitos de ámbar en el Eoceno en el norte de Europa, especialmente en los del Báltico y Rovno.

Inicialmente fue descrita por el naturalista y entomólogo estadounidense Charles Thomas Brues como una avispa. Sin embargo, tras varias investigaciones, se confirmó que en realidad esta especie se trataba de una hormiga. Cuenta con una morfología similar a las especies modernas del género Liometopum.