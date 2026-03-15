Los psicólogos coinciden: "El cerebro humano no hace dos cosas a la vez aunque lleves años entrenándolo; solo aprende a cambiar de tarea más rápido"

¿Te has perdido el hilo de una serie por estar haciendo la cena al mismo tiempo? ¿O te has quedado totalmente en blanco durante una llamada telefónica porque estabas ordenando la casa mientras hablabas? Son ejemplos clásico de multitarea a los que nos sometemos en nuestro día a día.

Durante mucho tiempo, la ciencia y la cultura popular dieron por hecho que el cerebro humano tenía la habilidad de realizar varias tareas en simultáneo. Sin embargo, un reciente estudio liderado por investigadores alemanes ha tumbado esta teoría por completo.

La investigación, publicada en la revista especializada Quarterly Journal of Experimental Psychology, y recogida por el diario alemán Der Spiegel, demuestra que nuestra mente, en realidad, nos engaña.

El experimento: midiendo la agilidad mental

La metodología del estudio fue muy reveladora. Se pidió a un grupo de voluntarios que realizaran dos tareas de forma simultánea: por un lado, debían indicar con la mano derecha el tamaño de un círculo que aparecía fugazmente en una pantalla y, al mismo tiempo, identificar si un tono de audio era agudo, medio o grave.

Los científicos midieron su tiempo de reacción y el número de errores cometidos repitiendo las pruebas a lo largo de varios días.

Como era de esperar, con el paso del tiempo los participantes se volvieron mucho más rápidos y eficaces, reduciendo al mínimo su margen de error.

Durante mucho tiempo, este efecto del entrenamiento se había interpretado como un claro indicio de que el cerebro, con la práctica suficiente, podía procesar dos tareas en paralelo.

El espejismo del 'Tiempo Compartido'

Nada más lejos de la realidad. “Este fenómeno, conocido como Tiempo Compartido Virtualmente Perfecto, se consideró durante mucho tiempo como evidencia de un auténtico procesamiento paralelo en el cerebro y prueba de que nuestro cerebro es capaz de realizar múltiples tareas sin límites”, explica el psicólogo Torsten Schubert, autor del estudio.

"El cerebro es muy hábil para secuenciar procesos", aclara el investigador alemán. Esto no significa que estemos diseñados para el multitasking, ya que existen limitaciones biológicas insalvables.

El peligro real de la multitarea

El estudio demostró que este sistema es tremendamente frágil: la introducción de los más mínimos cambios sorpresa en las tareas disparaba inmediatamente la tasa de error y hacía que los voluntarios tardaran muchísimo más en reaccionar.

Por lo tanto, empeñarnos en vivir en modo multitarea no solo agota nuestra energía, sino que puede llegar a representar un peligro real para nosotros mismos y para los que nos rodean. El ejemplo más claro y letal es intentar conducir y revisar el móvil simultáneamente.

En conclusión, la neurociencia dicta sentencia: el cerebro humano no hace dos cosas a la vez por muchos años que lleves entrenándolo; simplemente, ha aprendido a saltar de una tarea a otra un poco más rápido.