Harry Styles no puede ser más claro sobre lo que piensa sobre Rosalía y 'Lux': "Por eso me gusta escucharlo"

Harry Styles está calentando motores para el lanzamiento de su nuevo disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que sus fans podrán disfrutar a partir del 6 de marzo. Por eso, estos días el artista está promocionando su nuevo trabajo después de presentar el primer single del disco, Aperture.

El cantante ha estado en el programa Brittany Broski’s Royal Court, donde no solo ha hablado de sus próximos pasos, sino que también ha tenido unas bonitas palabras para Rosalía y su último disco, Lux.

"Lo que es realmente inspirador de ver con algo como Lux es que es tan obviamente para ella, para satisfacer algo que tenemos la oportunidad de ver", comenzó explicando Styles dejando claro que se sentía totalmente inspirado por la autora de Malamente.

Además, el artista también matizó que cree que Rosalía no hizo Lux para intentar darle al público algo que le pudiera gustar, sino para desarrollar un trabajo que respondiera a sus necesidades y a la etapa que atraviesa. "Cuando la ves hacer algo así, tenía que ser de esa forma para satisfacer algo en ella. Por eso me gusta escucharlo. Es inspirador que alguien haya hecho algo así", defendió Styles.

El que fuera estrella de One Direction también agradeció que Rosalía no hiciera preguntas a sus fans al lanzar Lux, sino que defendiera su nuevo proyecto de manera firme y sin sentir presión por la acogida que podría tener, algo que como oyente él disfruta. "Está tan segura de lo que hace que puedo disfrutarlo y relajarme", comentó Styles.

¿Colaboración a la vista?

Muchas cuentas fans de Rosalía han compartido el fragmento con las declaraciones de Styles, pero no han sido los únicos. El perfil @hola_rosalía, gestionado por el equipo de la artista para comunicar todo tipo de novedades o actualizaciones sobre la gira Lux que arrancará en marzo, también ha publicado el vídeo.

"Deja que la luz entre", ha añadido el equipo de Rosalía al publicar el fragmento de Styles, desatando todo tipo de especulaciones sobre una posible colaboración entre los cantantes.

Por ahora, ambos coincidirán en los Premios Brit, que se celebran este sábado y en los que tanto el británico como la motomami cantarán.