Harry Styles no puede ser más claro sobre lo que piensa sobre Rosalía y 'Lux': "Por eso me gusta escucharlo"
Harry Styles no puede ser más claro sobre lo que piensa sobre Rosalía y 'Lux': "Por eso me gusta escucharlo"

El artista se ha deshecho en halagos hacia la 'motomami'. 

Uxía Prieto
Harry Styles y Rosalía, en imágenes de archivo
Harry Styles y Rosalía, en imágenes de archivo

Harry Styles está calentando motores para el lanzamiento de su nuevo disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que sus fans podrán disfrutar a partir del 6 de marzo. Por eso, estos días el artista está promocionando su nuevo trabajo después de presentar el primer single del disco, Aperture

El cantante ha estado en el programa Brittany Broski’s Royal Court, donde no solo ha hablado de sus próximos pasos, sino que también ha tenido unas bonitas palabras para Rosalía y su último disco, Lux

"Lo que es realmente inspirador de ver con algo como Lux es que es tan obviamente para ella, para satisfacer algo que tenemos la oportunidad de ver", comenzó explicando Styles dejando claro que se sentía totalmente inspirado por la autora de Malamente

Además, el artista también matizó que cree que Rosalía no hizo Lux para intentar darle al público algo que le pudiera gustar, sino para desarrollar un trabajo que respondiera a sus necesidades y a la etapa que atraviesa. "Cuando la ves hacer algo así, tenía que ser de esa forma para satisfacer algo en ella. Por eso me gusta escucharlo. Es inspirador que alguien haya hecho algo así", defendió Styles. 

El que fuera estrella de One Direction también agradeció que Rosalía no hiciera preguntas a sus fans al lanzar Lux, sino que defendiera su nuevo proyecto de manera firme y sin sentir presión por la acogida que podría tener, algo que como oyente él disfruta. "Está tan segura de lo que hace que puedo disfrutarlo y relajarme", comentó Styles. 

¿Colaboración a la vista?

Muchas cuentas fans de Rosalía han compartido el fragmento con las declaraciones de Styles, pero no han sido los únicos. El perfil @hola_rosalía, gestionado por el equipo de la artista para comunicar todo tipo de novedades o actualizaciones sobre la gira Lux que arrancará en marzo, también ha publicado el vídeo. 

"Deja que la luz entre", ha añadido el equipo de Rosalía al publicar el fragmento de Styles, desatando todo tipo de especulaciones sobre una posible colaboración entre los cantantes. 

Por ahora, ambos coincidirán en los Premios Brit, que se celebran este sábado y en los que tanto el británico como la motomami cantarán. 

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

