Iñaki Antón, 'Uoho', habla dos meses después de la muerte del que fue durante décadas su "hermano"

En diciembre de 2019 anunciaron su disolución y en el 25 de agosto de 2021, Extremoduro canceló su gira de despedida. Este fue el inicio del fin de la relación entre el recién fallecido Robe Iniesta y el guitarrista bilbaíno Iñaki Antón, conocido como Uoho, quienes durante 30 años mantuvieron una relación que ellos mismos aseguraban era más que una amistad: "Hemos sido familia. Mi familia era la suya y la suya la mía. Pero en la vida se pierden cosas. Él me ve diferente a mí, eso me dijo un día".

Tristemente, el pasado 10 de diciembre el líder de Extremoduro falleció, lo que supuso una gran conmoción en el mundo de la música. En estos días ha sido precisamente Iñaki Antón el que se ha referido a esta pérdida mostrándose especialmente afectado: "Estábamos de morros pero éramos hermanos".

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del paso de Rebrote, su nuevo proyecto musical, por la Sala Óxido de Guadalajara, Uoho reconoció que prefiere guardarse los sentimientos sobre el día de la muerte del cantante de Extremoduro "porque tampoco tiene mayor interés para la gente en general". "Fue un día muy extraño, muy marciano, muy irreal y todavía cuando sale la conversación, mi cerebro sigue hablando de él en presente", explicaba.

También se ha pronunciado sobre Agila, el disco de la banda extremeña que cumplió 30 años. "Cuando nos juntamos, la salsa ligaba con tanta facilidad, que si no hubiéramos hecho ese disco hubiéramos hecho otro. Igual la ruta hubiera sido diferente pero esa unión estaba destinada a funcionar, no sé a qué nivel pero a funcionar", ha sostenido 'Uoho' sobre si Extremoduro hubiera hecho la misma carrera de no haber llegado a hacer ese álbum.