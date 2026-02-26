El mensaje oculto en una tarjeta que ha sacado a la luz la desclasificación del 23-F: avisó Zarzuela al CESID

Tarjeta de una sastrería incluida en los documentos desclasificados del 23-F.

Los documentos del 23-F desclasificados este miércoles han servido para conocer más detalles sobre cómo se gestó el golpe de Estado y qué pasó ese tenso día tanto dentro como fuera del Hemiciclo.

Por supuesto, esto es España, y también han sacado a la luz multitud de detalles, desde los muchos tacos del cabecilla golpista, Antonio Tejero, a tooodas las conversaciones telefónicas que se produjeron mientras en su domicilio, con impagables lamentos de su mujer acerca de que el Ejército le había dejado "tirao como una colilla" o con su hija asegurando que "el rey estaba detrás".

Los 153 documentos revelados dan para muchas curiosidades, como la tarjeta de una sastrería que incluía un mensaje secreto.

Está incluida en una carta enviada en diciembre de 1981 por quien era el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, al director del CESID (lo que hoy es el CNI), Emilio Alonso Manglano.

"Para tu conocimiento, tengo mucho gusto en enviar te le guión que sirvió de base para la reunión que S.M. el Rey tuvo el sábado pasado con el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor", escribe Fernández Campo.

"También te envío fotocopia de dos tarjetas de la sastrería 'El Corte Español', donde podrás ver que en la primera de ellas leídas verticalmente las letras iniciales de las frases, aparece el nombre de Tejero. Te lo envío por indicación de S.M. el Rey", prosigue.

En ella, el comercio destaca tener "tejidos de primerísima calidad", una "entrega puntual de los pedidos", "justicia social en los precios", "envío a provincias", una "rapidez e inmejorable confección", así como "opción de pago aplazado".

A priori, nada destacable, pero como se puede ver en la imagen, todos esos reclamos forman un acróstico en el que se lee 'Tejero'.

Imagen completa de la tarjeta de una sastrería incluida en los documentos desclasificados del 23-F. EL HUFFPOST

Se desconoce si el propio rey Juan Carlos o su secretario fueron quienes destacaron el acróstico con un rotulador sobre la tarjeta.