Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El hermano de Pedro Sánchez comparecerá la semana que viene en la Audiencia de Badajoz
Política
Política

El hermano de Pedro Sánchez comparecerá la semana que viene en la Audiencia de Badajoz

El abogado de David Sánchez así lo ha comunicado al órgano competente y se encuentra a la espera de admisión. La fecha no se ha concretado de momento. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ante los medios
David Sánchez, hermano del presidente del GobiernoEuropa Press via Getty Images

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, comparecerá la semana que viene en la Audiencia Provincial de Badajoz según ha informado su abogado en un documento al que ha tenido acceso El HuffPost. "Ponemos en conocimiento de este órgano judicial que nuestro defendido comparecerá personalmente en su sede en el curso de la semana que viene, opción que se propone expresamente en dicha resolución", explica el texto. 

Pese a ello, todavía no se conoce fecha concreta para esta comparecencia que estará comprendida entre el segundo día de marzo y el séptimo. "Suplico, teniendo por presentado este escrito, lo admita, y por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo", sale reflejada la petición del letrado para que el órgano admita a trámite la petición. 

El tramite judicial está en marcha por presuntas y diferentes irregularidades vinculadas a su contratación en la Diputación de Badajoz como tráfico de influencias, por haber utilizado su parentesco para obtener su cargo público e influir en contrataciones; malversación de fondos públicos y delitos contra la hacienda pública. 

Las acusaciones encabezadas por la extrema derecha, Hazte Oir y Vox, piden hasta 3 años de cárcel e inhabilitación. La jueza del caso lo dio a trámite debido a que "existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento". Sin embargo y si es admitido la petición del abogado, David Sánchez comparecerá a lo largo de la semana que viene en la audiencia provincial. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política