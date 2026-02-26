El hermano de Pedro Sánchez comparecerá la semana que viene en la Audiencia de Badajoz
El abogado de David Sánchez así lo ha comunicado al órgano competente y se encuentra a la espera de admisión. La fecha no se ha concretado de momento.
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, comparecerá la semana que viene en la Audiencia Provincial de Badajoz según ha informado su abogado en un documento al que ha tenido acceso El HuffPost. "Ponemos en conocimiento de este órgano judicial que nuestro defendido comparecerá personalmente en su sede en el curso de la semana que viene, opción que se propone expresamente en dicha resolución", explica el texto.
Pese a ello, todavía no se conoce fecha concreta para esta comparecencia que estará comprendida entre el segundo día de marzo y el séptimo. "Suplico, teniendo por presentado este escrito, lo admita, y por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo", sale reflejada la petición del letrado para que el órgano admita a trámite la petición.
El tramite judicial está en marcha por presuntas y diferentes irregularidades vinculadas a su contratación en la Diputación de Badajoz como tráfico de influencias, por haber utilizado su parentesco para obtener su cargo público e influir en contrataciones; malversación de fondos públicos y delitos contra la hacienda pública.
Las acusaciones encabezadas por la extrema derecha, Hazte Oir y Vox, piden hasta 3 años de cárcel e inhabilitación. La jueza del caso lo dio a trámite debido a que "existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento". Sin embargo y si es admitido la petición del abogado, David Sánchez comparecerá a lo largo de la semana que viene en la audiencia provincial.