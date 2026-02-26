Hillary y Bill Clinton explican su relación con Epstein: todo lo que debes saber

Hillary y Bill Clinton suben al escenario para una velada con sus partidarios, en el Teatro Park del Park MGM, el 5 de mayo de 2019 en Las Vegas (Nevada).

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton comparecerán ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de su investigación sobre la red de influencia y delincuencia dirigida por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Hoy es la cita para ella; mañana, para él.

Está previsto que la doble declaración del matrimonio se celebre en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, para no desplazarse a Washington, el epicentro de las investigaciones. La expareja presidencial ha sido citada por el republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja. Se espera que las declaraciones sean grabadas y, posteriormente, difundidas públicamente.

En el caso del antiguo mandatario demócrata, se va a convertir en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso, a lo que se suma el motivo: examinar las relaciones con el pederasta, suicidado en 2019.

¿Pero tiene esto que ver con la justicia? ¿Puede haber un procesamiento? ¿Hay algún delito con el que se relacione a la pareja de liberales?

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el proceso:

¿Qué implica una declaración ante el Congreso?

Estamos hablando de un testimonio jurado, extrajudicial, prestado como parte de una investigación del Congreso norteamericano. Los testigos -en este caso, los Clinton– testificarán bajo juramento, a puerta cerrada, y responderán a preguntas de los abogados del comité y de los investigadores, de todos ellos.

La sesión será grabada y transcrita. Proporcionar a sabiendas declaraciones falsas puede resultar en consecuencias legales, avisan en la Cámara, una tentación que tendrán que comerse con pseudomedios que llevan años echando acusaciones encima de los esposos, en los que se apoyó el presidente actual, el republicano Donald Trump, para acusar al Partido Demócrata de ocultar sus vínculos con Epstein, uno de los pilares de la campaña electoral de 2024.

En el caso de los Clinton, inicialmente se resistieron a testificar, argumentando que la investigación tenía motivaciones políticas, una especie de caza de brujas. Finalmente han aceptado comparecer, después de que la Cámara indicara que estaba preparada para avanzar hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato, una medida que podría haber llevado a cargos criminales.

"Nadie acusa a los Clinton de ninguna irregularidad", dijo Comer, el citado presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. "Simplemente tenemos muchas preguntas", sostiene.

Una de las fotos publicadas por el Partido Demócrata en las que aparece Bill Clinton junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en una fiesta sin datar. Demócratas de la Cámara de Representantes

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?



Las declaraciones se llevarán a cabo cerca de la casa de los Clinton en Chappaqua, en lugar de en el Capitolio washingtoniano. Está previsto que Hillary testifique hoy, jueves, 26 de febrero, seguida de Bill, mañana viernes, 27 de febrero.

Las declaraciones del Congreso suelen programarse en horario laboral habitual, a menudo entre las 9:00 y las 10:00 horas (hora local, seis horas más en Madrid), pero el comité no ha confirmado públicamente las horas de esta comparecencia en concreto, precisamente por mantenerla a salvo de una mayor exposición. Anteriormente, se les había ordenado comparecer a las 10:00 horas para las citaciones previas. No se sabe si se repetirá la fórmula.

El acuerdo para testificar llega tras meses de tensos intercambios entre los Clinton y el representante Comer. La declaración del expresidente, en el cargo entre 1993 y 2001, se solicitó inicialmente para octubre del año pasado y, posteriormente, se reprogramó para diciembre. Se negó entonces a comparecer, alegando que debía asistir a un funeral. Una citación posterior fijó una nueva fecha para el 13 de enero de 2026, pero no asistió tampoco, ya con la excusa de la guerra partidista.

La declaración de la exsecretaria de Estado fue programada inicialmente para el 9 de octubre de 2025 y luego se trasladó al 18 de diciembre. Una citación posterior fijó el 14 de enero de 2026 como la nueva fecha, pero ella tampoco compareció entonces.

Los Clinton argumentaron que las citaciones eran legalmente inválidas y acusaron a Comer de utilizarlas como parte de lo que describieron como una campaña más amplia de represalia política alineada con el presidente Trump.

Pero a principios de este mes, no sólo aceptaron las declaraciones que ahora esperamos, sino que argumentaron que debían hacerse públicas. Un giro de guión. Esto, según argumentaron, demostraría a los espectadores de todo EEUU que no tenían nada que ocultar y minimizaría la politización de sus testimonios por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes.

Además, refuerza el trabajo que sus compañeros del Partido Demócrata están llevando a cabo tanto en el Congreso como con las víctimas de Epstein, de intentar mostrarse comprometidos con la transparencia. No quieren ni por asomo que Trump pueda usarlos como excusa para ocultar sus propias relaciones con Epstein, de la que no dejan de salir detalles escabrosos, como la denuncia de una posible violación que ha desaparecido de los famosos papeles del pederasta.

Las declaraciones se producen casi tres décadas después de que el entonces presidente Clinton prestara una primera declaración en vídeo, durante seis horas, en el caso de acoso sexual de Paula Jones, donde la joven alegó que Clinton le hizo insinuaciones sexuales no deseadas en 1991, cuando era gobernador.

Durante ese testimonio jurado, en 1998, Clinton fue interrogado no sólo sobre las acusaciones de Jones sino también sobre su relación con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Negó haber tenido una relación sexual con ella, una declaración que luego condujo a acusaciones de perjurio y, en última instancia, a su destitución por parte de la Cámara de Representantes.

Bill Clinton en un jacuzzi, en una de las imágenes desclasificadas del caso Epstein. EFE

Mick Jagger, Bill Clinton y Jeffrey Epstein en una de las imágenes desclasificadas. EFE

¿Qué se está investigando?

En este caso, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está examinando en concreto asuntos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y su red de asociados, como su expareja, Ghislaine Maxwell.

Epstein, un financiero estadounidense especializado en millonarios, utilizó su enorme riqueza y sus conexiones sociales de alto perfil para orquestar una red de tráfico sexual que duró una década y que involucraba a docenas de niñas menores de edad.

En 2019, la fiscalía federal acusó a Epstein de tráfico sexual de menores, alegando que había dirigido una red de reclutamiento y abuso de niñas menores de edad en sus propiedades. Falleció en una celda de Manhattan en agosto de 2019, mientras esperaba el juicio; las autoridades dictaminaron que su muerte fue un suicidio.

Hasta el momento no existen pruebas de irregularidades por parte de Bill Clinton ni de Hillary Clinton en relación con Epstein. Sin embargo, el escrutinio se intensificó tras la mención del político en una importante serie de documentos judiciales no confidenciales relacionados con Epstein, publicados a principios de 2024.

La atención pública se renovó nuevamente a fines de 2025 y principios de 2026, cuando se conocieron unos registros adicionales bajo las medidas de transparencia federal, lo que provocó nueva presión política y ayudó a preparar el escenario para la investigación actual del Congreso.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dice que está llevando a cabo una investigación multifacética centrada principalmente en las actividades de Epstein y Maxwell, más que en sus amistades.

En concreto, el Comité está investigando las siguientes áreas, según exponen en su web:

La presunta mala gestión de la investigación del gobierno federal sobre Epstein y Maxwell, que actualmente se encuentra en la cárcel, condenada a 20 años de pena por suministrar niñas a su expareja.

Las circunstancias y las investigaciones posteriores de la muerte de Epstein mientras estaba bajo custodia federal.

El funcionamiento de las redes de tráfico sexual, con el objetivo de descubrir formas para que el gobierno federal pueda combatirlas eficazmente.

Las formas en que Epstein y Maxwell buscaron congraciarse y ejercer influencia para proteger sus actividades ilegales del escrutinio.

Posibles violaciones de las normas éticas relacionadas con funcionarios electos actuales y anteriores.

Los líderes del comité dicen que la información recopilada podría informar posibles reformas legislativas, incluidas medidas más estrictas contra el tráfico sexual, estándares éticos más severos para los funcionarios públicos y cambios en cómo se utilizan los acuerdos de no procesamiento o de culpabilidad en casos de delitos sexuales.

El presidente Bill Clinton recibe aplausos junto a su hija Chelsea y su esposa Hillary tras su discurso en la Convención Nacional Demócrata, en el Staples Center de Los Ángeles, en enero de 2000. Harry Hamburg / NY Daily News Archive via Getty

La conexión con el expresidente...

Bill Clinton reconoció que conoció a Epstein a principios de la década de 2000. Los registros de vuelo y los documentos judiciales muestran que el demócrata voló en el avión privado de Epstein varias veces.

Un análisis de CNN descubrió que apareció en los registros de vuelo al menos 16 veces entre 2002 y 2003. El ex presidente dijo que los viajes estaban relacionados con su trabajo para la Fundación Clinton. Afirmó que conoció a Epstein a través de conocidos mutuos y sostuvo que sus interacciones se limitaron a esos viajes y reuniones relacionadas.

En una declaración de 2019, tras el arresto de Epstein, Clinton dijo que no estaba al tanto de la conducta criminal de Epstein en ese momento y que no había hablado con él durante años antes de su arresto.

Documentos judiciales revelados en 2024 hacían referencia a Clinton, pero no alegaban irregularidades. Registros adicionales publicados posteriormente incluían fotografías que mostraban a Clinton con Epstein y Maxwell, así como una piscina en una de las residencias de Epstein.

... y la conexión con la exsecretaria de Estado

Tampoco hay evidencia pública de que Hillary Clinton tuviera una relación directa con Epstein o estuviera involucrada en sus actividades.

Según un informe de USA Today, su nombre aparece más de 700 veces en los archivos de Epstein, y la mayoría son artículos de noticias sobre su campaña presidencial de 2016 que fueron compartidos con el financiero. Ella ha insistido en que nunca conoció a Epstein.

También se le ha preguntado por su relación con Maxwell, principalmente en el contexto de grandes eventos como la Iniciativa Global Clinton. Clinton dijo en una entrevista con la BBC el 17 de febrero que conoció a Maxwell "en algunas ocasiones".

Se informó que Maxwell también asistió a la boda de Chelsea Clinton, en 2010.