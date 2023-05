Cuenta atrás para el 28M: "Tenemos que ganar algo más que Madrid"

El próximo jueves comienza la campaña electoral. Esto es, los candidatos podrán solicitar públicamente el voto. Un mero formalismo toda vez los principales partidos llevan meses centrados en las elecciones del 28 de mayo, de enorme trascendencia nacional pese a ser unas autonómicas y locales. “Uno saldrá reforzado y otro tocado. Es verdad que hoy en día todo puede cambiar muchísimo en 24 horas, pero estas elecciones marcarán una tendencia clara”, en palabras de un veterano parlamentario. Y escuchando a los estrategas de PSOE y PP, nada está decidido en plazas muy importantes.

En la noche electoral del domingo 28, dirigentes políticos y analistas se fijarán especialmente en lo que ocurra en la Comunidad Valenciana. Icono del cambio para el PP, allí donde Alberto Núñez Feijóo se volcará, protagonizando en la plaza de toros de Valencia su mitin central. Si bien, no tiene segura la victoria. Según la última encuesta de 40dB para El País, la izquierda mantendrá por la mínima el Ejecutivo regional. ¿La clave? Unidas Podemos-IU logra no desaparecer del Parlamento, siendo la llave para que Ximo Puig continúe como presidente. Otros sondeos recientes apuntan a que será el PP el que pueda gobernar con el apoyo de Vox, también en la ciudad del Turia.

“Tenemos que ganar algo más que Madrid. El partido da por descontado que arrasaremos allí pero ese éxito será atribuido a Ayuso en exclusiva. No a la marca del PP y ni mucho menos a Feijóo. Es fundamental que caiga una pieza de caza mayor, como Valencia, Sevilla o Castilla-La Mancha”, según el diagnóstico de un alto cargo del partido, en conversación informal con El HuffPost. La reflexión es compartida en muchas estructuras, donde los nervios son enormes. El citado sondeo para El País augura que los populares ganarán por mayoría absoluta la Comunidad de Madrid, elevados por el desplome de la formación morada.

En Génova creen que la animadversión hacia Pedro Sánchez es tal que al final será una buena noche para ellos. Públicamente, de hecho, sus portavoces no paran de repetir que el 28M será la verdadera “moción de censura” contra el presidente del Gobierno. “Vamos a derogar el Sanchismo”, proclama Alberto Núñez Feijóo prácticamente en cada intervención pública. Así lo ve un presidente autonómico: “Es verdad que muchos cargos no entienden cómo no estamos más arriba en las encuestas y que el grado de ilusión tendría que ser más alto, pero en la calle no pueden ni ver a Sánchez y en estas elecciones se va a votar en clave nacional. Aquí se ha vendido que conquistar una comunidad es algo facilísimo y no es así. Es una tarea titánica”.

Ximo Puig y Pedro Sánchez Europa Press via Getty Images

En el PSOE son conscientes de que su objetivo es resistir, mantener sus principales feudos. No aspiran a arrebatar al PP alguna de sus plazas más icónicas. Pero, visto con perspectiva, las fuentes consultadas interpretan que ya es un logro que haya calado la percepción de que “hay batalla” cuando solo hace unas semanas “todo el mundo daba por seguro que el PP nos barrería”.

En efecto, el estado de ánimo en las filas socialistas es ahora un poco mejor. Tal y como avanzó este diario, en Moncloa interpretan que la buena marcha de la economía acabará influyendo en el sentido del voto de los españoles. “Hoy por hoy, pese a lo que hemos pasado, el 28M podemos tener una buena noche. Y eso es fundamental de cara a las generales”, según un diputado socialista. Además, el presidente sigue haciendo anuncios prácticamente cada vez que protagoniza un mitin. El último, el compromiso de que el Ejecutivo avalará hasta el 20% de la hipoteca a jóvenes y familias con hijos. “Una copia de algo que ya hacen las comunidades autonómicas del PP”, replicaron rápidamente fuentes populares.

Los barones socialistas no son tan optimistas como el entorno del presidente, aunque en privado reconocen que la situación no es tan adversa como hace tan solo unas semanas por la ley del sólo sí es sí o las reformas de los delitos de sedición y malversación. Entonces, algunos de ellos trasladaron que no querían ver a Sánchez en sus territorios y le culpaban de su posible caída electoral. Pero, dicho esto, sigue latente una honda preocupación. ¿El motivo? Hay sondeos que apuntan a que Extremadura o Castilla-La Mancha no están aseguradas. Y perder algunas de estas comunidades sería una hecatombe.

“El PP tiene a Vox como muleta. Nosotros podemos perder ese sostén como siga la hemorragia en Podemos”, resumen cargos socialistas en varios territorios. Un hipotético batacazo del que llevan semanas alternando internamente algunos barones. Y, una semana más, tanto unos como otros vuelven a coincidir en algo: todo va a depender de un puñado de votos. El jueves, comienza la cuenta atrás.