La sorpresa de Felipe VI en el anuncio de los 26 futbolistas españoles convocados para el Mundial 2026: "Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga"

Felipe VI nos ha sorprendido. Y lo ha hecho para bien. Después de que en junio de 2025 apareciera explicando Las meninas de Velázquez en un vídeo realizado por las mil emisiones en directo en el canal de Instagram del Museo del Prado, el rey accedió a participar en otro vídeo, esta vez relacionado con el fútbol.

En concreto, el monarca aceptó ser parte del vídeo de presentación de los 26 jugadores elegidos por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Comienza con imágenes de gente normal y corriente que comienza su día. Un locutor de radio anuncia entonces que ha llegado el día de que se conozcan los nombres de los futbolistas que van a disputar el Mundial 2026 con la camiseta de España.

Las palabras del rey en el vídeo

"Porque esta selección nunca ha caminado sola, siempre lo ha hecho contigo. Hoy tengo que pediros disculpas. Sé que estáis esperando la convocatoria, pero no os la voy a dar. Esta convocatoria no es mía, es de todos", señaló Luis de la Fuente.

Y entonces llegó la sorpresa. El vídeo muestra al rey caminando sobre el césped de un campo de fútbol en su visita a la Ciudad del Fútbol y ofreciendo unas palabras a la cámara con las que continúa lo dicho por el seleccionador.

"Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo está aún en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo", manifiesta Felipe VI mientras se puede ver imágenes de personas normales y corrientes como un librero, un pescador, una florista o una taxista en su día a día.

"También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga. Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos", añade el rey, que da entonces paso a estos ciudadanos que van dando uno por uno el nombre de los 26 convocados.

"Esta es la lista de todo el país. Esta es la lista de España", finaliza Felipe VI en este vídeo que se cierra con el monarca caminando por ese campo de la Ciudad del Fútbol. Sin duda, todo un acierto para este vídeo del Mundial que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México y que el rey va a visitar el 26 de junio, fecha en la que va a animar a España en su encuentro en Guadalajara (México) en la fase de grupos contra Uruguay.

Lista de convocados para el Mundial 2026

Unai Simón, David Raya y Joan García son los tres porteros elegidos por Luis de la Fuente. A ellos se unen los defensas Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cabursí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena son los centrocampistas que defenderán la camiseta de España, mientras que Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino son los ocho delanteros a los que vamos a ver en el Mundial 2026.