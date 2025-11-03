Desmontamos las mentiras e inexactitudes que ha dicho Mazón durante su comparecencia para anunciar su dimisión

Mazón muere 'matando'. El ya expresidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado este lunes su dimisión pocos días después de cumplirse el primer año de la tragedia de la DANA. Durante una comparecencia de casi veinte minutos en el Palau de la Generalitat, el dirigente ha asumido que cometió algunos errores aquel fatídico 29 de octubre, como no cancelar su agenda de ese día. Sin embargo, una vez más, el líder valenciano ha descargado casi toda la responsabilidad de lo ocurrido en las agencias dependientes del gobierno estatal, como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET, y en las obras que nunca se llegaron a realizar en el barranco del Poyo. Y además de tildar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mala persona", ha asegurado que el Ejecutivo central abandonó a los valencianos a su suerte y no ha destinado ayuda económica para la reconstrucción.

A continuación, repasamos las afirmaciones más contundentes que ha realizado Mazón durante su comparecencia y las sometemos a un rápido fact checking para demostrar que muchas de ellas son mentiras o contienen inexactitudes.

"Todo este despliegue lo estamos haciendo solos. Sin una sola aportación a fondo perdido del gobierno. Con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos más. Negándonos incluso el FLA extraordinario".

El Gobierno central lleva empleados 8.013 millones de los 16.600 que movilizó (48%) y aprobó el 3 de marzo asignar a la Comunidad Valenciana 2.364,3 millones de euros del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2025 para la emergencia derivada de la DANA. Hasta agosto, el gobierno de Mazón no había aún usado el 74% de ese dinero. Es más, el gobierno valenciano también admitió hace unos días que tiene parados nueve millones de euros procedentes de donaciones un año después de la tragedia.

"La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa. Y sigue siendo hoy igual. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos".

44.000 militares, policías y guardias civiles se movilizaron por la DANA en una operación sin precedentes. La UME realizó el año pasado su mayor despliegue en una emergencia con 2.200 efectivos y 600 medios, consiguiendo posicionar en zona 1.200 intervinientes en las primeras ocho horas para enfrentarse a las consecuencias causadas por las fuertes lluvias. La UME ya comenzó a movilizarse al mediodía del 29 de octubre, “anticipándose a las órdenes oficiales”, como señaló en su momento el general jefe, Javier Marcos. Los primeros militares de la UME llegaron a Paiporta, municipio considerado zona cero de la DANA, a las 00.28h. ya del día 30. El operativo estuvo trabajando en las zonas afectadas durante 150 días.

"No pedimos la declaración de Emergencia Nacional, porque según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos ni iban a hacer que llegaran antes. Nos quisieron dejar solos por estrategia política"

La vicepresidenta, Susana Camarero, aseguró en abril que “nadie” en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “planteó en ningún momento que se declarara” el máximo nivel de emergencia". "Los propios técnicos decretaron el nivel de emergencia que consideraron oportuno y en ningún caso se planteó que se diese ese nivel. Nunca estuvo sobre la mesa”, aseguró. Tampoco la declaró al día siguiente porque “nadie lo planteó”.

Según publicó El País, la Moncloa contempló durante las primeras horas la posibilidad de decretar una “emergencia de interés nacional”, lo que hubiera supuesto asumir la dirección de todo el dispositivo, pero se consideró que “no era necesario”, porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un [artículo] 155″ de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.

"Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el barranco del Poyo estaba seco y que el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 18.00h. (...) era inimaginable que unas horas después el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal".

Efectivamente, una conversación telefónica entre representantes de la AEMET y del departamento de Emergencias de la Generalitat a las 9.43 horas del día de la tragedia dejó claro que la AEMET pronosticaba que lo peor del temporal podía desplazarse hacia Cuenca de cara a la tarde. La AEMET dice al respecto que este dato fue "una referencia geográfica" y "no suponía que el temporal remitiera".

En todo caso, cabe recordar que el 20 de octubre, la AEMET ya avisó de la formación de una DANA y fue el viernes 25 de octubre cuando se emitió la primera nota informativa avisando del episodio de lluvias. El día 29, por la mañana, la agencia lanzó la primera alerta roja, que implica “riesgo extremo” y “peligro extraordinario”.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, publicó un vídeo a las 12:27, alertando de una “situación de gran adversidad en el área mediterránea por lluvias torrenciales” con avisos rojos (el nivel máximo) que “suponen peligro extremo” tanto en la provincia de Valencia como la de Málaga. Y a lo largo del día, la propia agencia prolongó el aviso rojo en las zonas señaladas.

"Permití que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde".

Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana desde las 15.00 de la tarde de aquel día hasta pasadas las 18.30h. cuando se despidieron en un parking próximo al establecimiento. Algunos medios apuntan a que Vilaplana le enseñó durante su encuentro un video de Utiel inundado, aunque fuentes del Consell lo niegan. Lo que sí se sabe es que Mazón “canceló” dos llamadas de Pradas cuando esta quería informarle sobre el aviso Es-Alert. Además, hay 37 minutos en los que el president estuvo ilocalizable, según el registro de llamadas que su propio equipo ha proporcionado a la comisión de investigación de Les Corts. Ni efectuó ni atendió llamadas una vez se despidió de la periodista; concretamente, entre las 18.57h. y las 19.34h. Para entonces, la tragedia ya era irreversible.

"No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba"

Una empleada de Emergencias, dependiente de la Generalitat, admitió ante la jueza que no se recabaron los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el mecanismo que controla los caudales desde la CHJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Justificó que, a su juicio, la web de esta institución estatal precisaba que la información no resultaba fiable para tomar medidas de autoprotección.

En todo caso, vídeos publicados posteriormente confirman que Salomé Pradas expresó a los técnicos esa mañana su preocupación por la situación de los barrancos y llega a mencionar expresamente el barranco del Poyo. Durante la tarde, en el CECOPI, la atención se centró en la presa de Forata hasta que la alcaldesa de Paiporta alertó a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, del desbordamiento. Sin embargo, la Confederación del Júcar dio el día de la dana hasta cinco avisos sobre el Barranco del Poyo y el 112 empezó a recibir llamadas de emergencia sobre dicha zona desde las 16.40h. El 112 depende de la Generalitat Valenciana.

Además, según el Gobierno, no es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar emitir alertas públicas. "Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adaptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso", señaló en un comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Por último, cabe destacar que en distintos autos avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, la jueza se ha negado a imputar a los responsables de la Aemet o la CHJ.

"Las obras del barranco del Poyo, que el Gobierno se niega a ejecutar. Igual que se negó a hacerlas cuando estaban presupuestadas (...) "Las obras habrían evitado la tragedia"

El todavía vicepresidente para la Recuperación Económica, Gan Pampols, reconoció en una entrevista que el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo. Igualmente, uno de los ingenieros del proyecto, Ramiro Martínez Costa, señaló que la obra hubiera reducido en un 30% los daños materiales, pero las pérdidas humanas tuvieron que ver con las medidas de prevención.

"No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30"

Cierto, aunque la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza de la DANA que avisó a Pradas de que había un desaparecido al mediodía del día 29. Sin embargo, el CECOPI no se reunió hasta las 17.00h. y no se envió la alerta hasta las 20.11h.