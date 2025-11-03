Preguntamos a nuestros lectores qué les ha parecido la comparecencia de Mazón y hemos perdido la cuenta de cuántas veces dicen la palabra 'vergüenza'

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano, pero seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas.

"Sé que cometí errores", ha admitido Carlos Mazón este lunes en la comparecencia en la que ha anunciado, sin hacerlo de manera muy expresa, su dimisión como presidente de la Generalitat. La institución necesita "un nuevo tiempo", ha afirmado, más de un año después de la DANA que costó la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana.

Ha admitido que error al no pedir al gobierno la declaración de emergencia aquel día y "sobre todo", haber mantenido su agenda cuando "debía haber tenido la visión política" de cancelarla.

Pese a estos reconocimientos, ha centrado buena parte de su discurso en arremeter contra el Ejecutivo central y echar balones fuera. Y, sobre todo, ha causado indignación al apenas haber mencionado a las víctimas.

En El HuffPost hemos preguntado a través de Instagram a nuestros lectores acerca de qué les ha parecido la comparecencia de Mazón. Estas son algunas de las elocuentes respuestas que nos han ido llegando. Como se puede comprobar, las palabras 'vergüenza' y 'vergonzosa' son las más recurrentes:

Indigna e indignante

Vergonzosa

Una vergüenza

Penosa

Vergonzosa

Absolutamente INDECENTE

Vergonzosa

Una estafa

Bochornoso

VERGONZOSA

Vergonzosa

Una vergüenza, de él y el que lo sostiene

Vergüenza

Vergonzosa, es un mentiroso

Tan impresentable como ha demostrado ser desde el día de la DANA

Poco ética, una defensa personal ante lo que le espera judicialmente, una vergüenza

Vergonzoso, pero era lo que esperaba

Insultante

Indignante, como toda su gestión desde hace un año. Culpa a los demás con más mentiras

LAMENTABLE

Este señor no tiene vergüenza

Una vergüenza, como todo lo que ha hecho

Como valenciana, una vergüenza!!! Sigue sin pedir, literalmente, perdón

Vergonzosa

Nefasta como él

Vergonzosa, inadmisible, cero empatía

Es un sinvergüenza, que deje el acta y se le pueda juzgar

Vergonzosa, igual que todas hasta ahora

Tarde

Que es un sinvergüenza, se va echando la culpa a los demás, como siempre. ¡A prisión!

Asquerosa

Indignante, tardía

Vergonzosa

Que la tendría que haber hecho desde Alcalá-Meco

Y tu alerta? Y tu emergencia nacional? Sobra todo lo que has dicho hoy!

VER GON ZO SA

Muy tardía

LAMENTABLE

Merda

Patético

A su estilo, balones fuera. No ha dimitido, lo hemos hecho caer. Volem eleccions!

Lamentable, vamos, una vergüenza!

Miserable

Lo describe tal cual es. Despreciable e inmoral

Vergonzosa, un insulto

Vergonzosa

El discurso y la renuncia llegan muy tarde

370 días tarde!

Tardía... MUY TARDÍA

Lo peor

Lamentable

Ambigua e insultante

Un sinvergüenza

Vergonzosa

🤢

De vergüenza!!

Tendría que haberlo hecho hace un año

Insultante

Vergonzosa

Nefasta

Una vergüenza, lamentable

Vergüenza ajena

Vergonyosa!!!! Mentides i més mentides

