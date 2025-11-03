Preguntamos a nuestros lectores qué les ha parecido la comparecencia de Mazón y hemos perdido la cuenta de cuántas veces dicen la palabra 'vergüenza'
Las respuestas hablan por sí solas.
"Sé que cometí errores", ha admitido Carlos Mazón este lunes en la comparecencia en la que ha anunciado, sin hacerlo de manera muy expresa, su dimisión como presidente de la Generalitat. La institución necesita "un nuevo tiempo", ha afirmado, más de un año después de la DANA que costó la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana.
Ha admitido que error al no pedir al gobierno la declaración de emergencia aquel día y "sobre todo", haber mantenido su agenda cuando "debía haber tenido la visión política" de cancelarla.
Pese a estos reconocimientos, ha centrado buena parte de su discurso en arremeter contra el Ejecutivo central y echar balones fuera. Y, sobre todo, ha causado indignación al apenas haber mencionado a las víctimas.
En El HuffPost hemos preguntado a través de Instagram a nuestros lectores acerca de qué les ha parecido la comparecencia de Mazón. Estas son algunas de las elocuentes respuestas que nos han ido llegando. Como se puede comprobar, las palabras 'vergüenza' y 'vergonzosa' son las más recurrentes:
- Indigna e indignante
- Vergonzosa
- Una vergüenza
- Penosa
- Vergonzosa
- Absolutamente INDECENTE
- Vergonzosa
- Una estafa
- Bochornoso
- VERGONZOSA
- Vergonzosa
- Una vergüenza, de él y el que lo sostiene
- Vergüenza
- Vergonzosa, es un mentiroso
- Tan impresentable como ha demostrado ser desde el día de la DANA
- Poco ética, una defensa personal ante lo que le espera judicialmente, una vergüenza
- Vergonzoso, pero era lo que esperaba
- Insultante
- Indignante, como toda su gestión desde hace un año. Culpa a los demás con más mentiras
- LAMENTABLE
- Este señor no tiene vergüenza
- Una vergüenza, como todo lo que ha hecho
- Como valenciana, una vergüenza!!! Sigue sin pedir, literalmente, perdón
- Vergonzosa
- Nefasta como él
- Vergonzosa, inadmisible, cero empatía
- Es un sinvergüenza, que deje el acta y se le pueda juzgar
- Vergonzosa, igual que todas hasta ahora
- Tarde
- Que es un sinvergüenza, se va echando la culpa a los demás, como siempre. ¡A prisión!
- Asquerosa
- Indignante, tardía
- Vergonzosa
- Que la tendría que haber hecho desde Alcalá-Meco
- Y tu alerta? Y tu emergencia nacional? Sobra todo lo que has dicho hoy!
- VER GON ZO SA
- Muy tardía
- LAMENTABLE
- Merda
- Patético
- A su estilo, balones fuera. No ha dimitido, lo hemos hecho caer. Volem eleccions!
- Lamentable, vamos, una vergüenza!
- Miserable
- Lo describe tal cual es. Despreciable e inmoral
- Vergonzosa, un insulto
- Vergonzosa
- El discurso y la renuncia llegan muy tarde
- 370 días tarde!
- Tardía... MUY TARDÍA
- Lo peor
- Lamentable
- Ambigua e insultante
- Un sinvergüenza
- Vergonzosa
- 🤢
- De vergüenza!!
- Tendría que haberlo hecho hace un año
- Insultante
- Vergonzosa
- Nefasta
- Una vergüenza, lamentable
- Vergüenza ajena
- Vergonyosa!!!! Mentides i més mentides
