Qué implica que Mazón pueda seguir como aforado de cara a su futuro judicial

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada este lunes al Palau de la Generalitat antes de anunciar su dimisión

Carlos Mazón se va... pero se queda. El dirigente ha anunciado este lunes su dimisión como presidente de la Generalitat un año después de la trágica DANA que dejó 229 muertos y numerosos daños materiales. Sin embargo, no dejará su puesto hasta que haya un sucesor pactado con Vox y es muy probable que se aferre a su acta de diputado. Un último movimiento que tiene una importante influencia de cara a dirimir su futuro judicial en el caso de que se le exijan responsabilidades por la gestión de la tragedia. En El HuffPost te damos todas las respuestas sobre la situación en la que queda Mazón tras su dimisión... en diferido.

¿Por qué es importante para él que siga como diputado?

Al mantener su escaño en las Cortes Valencianas, Mazón mantiene todos los privilegios que conlleva este honor. En especial, lo relativo al aforamiento y a la inmunidad. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que los diputados "gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo".

Esto implica que sólo pueda juzgarle un tribunal superior en lugar de un juzgado ordinario. Es decir, que la jueza de Catarroja que investiga todo lo ocurrido en la DANA no le puede citar como investigado. Hasta ahora, la magistrada le ha pedido declarar de forma voluntaria, algo a lo que Mazón siempre se ha negado.

¿Puede ser juzgado o no si sigue siendo aforado?

Sí, pero sólo podría hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El mismo artículo 23 establece que todo diputado "no puede ser detenido ni retenido por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana".

¿Qué plazos deberían seguirse?

Para que el TSJCV le investigue, es necesario que la jueza de Catarroja encuentre indicios contra él, detenga la investigación y la traslade a un tribunal superior. Y una vez que su exposición razonada llegue al TJSCV es cuando el tribunal decidirá si debe asumir la investigación o no.

¿Hasta cuándo puede convertirse en investigado?

Mazón puede convertirse en investigado durante el año que, en principio, dura la instrucción del caso, que se abrió el 31 de enero. Sin embargo, la jueza puede pedir prorrogar la instrucción de seis meses en seis meses de forma indefinida.

Salvo que dimita también de diputado, Mazón seguirá aforado hasta la constitución del próximo parlamento autonómico. Dando por supuesto que Vox aceptará el relevo que proponga el PP, esto no se daría hasta junio de 2027, una vez se celebren las elecciones un mes antes.

¿Y si renuncia a su escaño?

Este escenario, que parece improbable, es mucho más peligroso para Mazón porque significaría su posible imputación como ya le ocurrió a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. En ese caso, la jueza de Catarroja tendría la liberta de citarle a declarar como investigado y poder ser juzgado por un tribunal ordinario.