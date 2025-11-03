Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Qué implica que Mazón pueda seguir como aforado de cara a su futuro judicial
Política

Política

Qué implica que Mazón pueda seguir como aforado de cara a su futuro judicial

Si se mantiene como diputado, la jueza de Catarroja no podrá citarle como investigado y sólo podría ser procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada este lunes al Palau de la Generalitat antes de anunciar su dimisiónEFE

Carlos Mazón se va... pero se queda. El dirigente ha anunciado este lunes su dimisión como presidente de la Generalitat un año después de la trágica DANA que dejó 229 muertos y numerosos daños materiales. Sin embargo, no dejará su puesto hasta que haya un sucesor pactado con Vox y es muy probable que se aferre a su acta de diputado. Un último movimiento que tiene una importante influencia de cara a dirimir su futuro judicial en el caso de que se le exijan responsabilidades por la gestión de la tragedia. En El HuffPost te damos todas las respuestas sobre la situación en la que queda Mazón tras su dimisión... en diferido. 

¿Por qué es importante para él que siga como diputado?

Al mantener su escaño en las Cortes Valencianas, Mazón mantiene todos los privilegios que conlleva este honor. En especial, lo relativo al aforamiento y a la inmunidad. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que los diputados "gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo". 

Esto implica que sólo pueda juzgarle un tribunal superior en lugar de un juzgado ordinario. Es decir, que la jueza de Catarroja que investiga todo lo ocurrido en la DANA no le puede citar como investigado. Hasta ahora, la magistrada le ha pedido declarar de forma voluntaria, algo a lo que Mazón siempre se ha negado. 

¿Puede ser juzgado o no si sigue siendo aforado?

Sí, pero sólo podría hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El mismo artículo 23 establece que todo diputado "no puede ser detenido ni retenido por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana". 

¿Qué plazos deberían seguirse?

Para que el TSJCV le investigue, es necesario que la jueza de Catarroja encuentre indicios contra él, detenga la investigación y la traslade a un tribunal superior. Y una vez que su exposición razonada llegue al TJSCV es cuando el tribunal decidirá si debe asumir la investigación o no.

¿Hasta cuándo puede convertirse en investigado?

Mazón puede convertirse en investigado durante el año que, en principio, dura la instrucción del caso, que se abrió el 31 de enero. Sin embargo, la jueza puede pedir prorrogar la instrucción de seis meses en seis meses de forma indefinida.

Salvo que dimita también de diputado, Mazón seguirá aforado hasta la constitución del próximo parlamento autonómico. Dando por supuesto que Vox aceptará el relevo que proponga el PP, esto no se daría hasta junio de 2027, una vez se celebren las elecciones un mes antes. 

¿Y si renuncia a su escaño?

Este escenario, que parece improbable, es mucho más peligroso para Mazón porque significaría su posible imputación como ya le ocurrió a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. En ese caso, la jueza de Catarroja tendría la liberta de citarle a declarar como investigado y poder ser juzgado por un tribunal ordinario. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 