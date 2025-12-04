Detienen a una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de cuatro años, en Almería

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de cuatro años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación han añadido que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.

La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre que es su actual pareja y no es el padre del menor.

Las fuentes han detallado que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.