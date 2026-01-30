El Gobierno de EEUU publica tres millones de páginas del 'caso Epstein' y miles de imágenes "sin censura"

El Gobierno de EEUU ha publicado este viernes alrededor de tres millones de páginas y miles de documentos del 'caso Jeffrey Epstein'. Según ha adelantado el Departamento de Justicia, entre la ingente cantidad de documentos se incluyen cerca de 180.000 nuevas imágenes que "no se censurarán".

Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha anunciado la nueva ronda de publicaciones, que responde a la obligación impuesta al Gobierno de Donald Trump para que saque a la luz todos los documentos relacionados con el pederasta y sus conexiones con Donald Trump y otras personalidades como el expresidente Bill Clinton, Noam Chomsky o Bill Gates.

Durante el proceso, el Departamento de Justicia ha dado instrucciones "claras" a los revisores para limitar la censura. Únicamente se aplicarán, indica el propio fiscal general adjunto, a la protección de las víctimas y sus familias. "Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, han sido censuradas, dado que el Departamento ha considerado a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se han censurado a personalidades ni políticos", asegura.

Preguntado por una posible protección de Donald Trump, Blanche ha expuesto ante los medios que "puedo asegurar que hemos cumplido con la ley". "No hemos protegido a Trump, ni dejamos de proteger a nadie".

Sobre los documentos aún sin publicar, ha alegado que "las categorías de documentos retenidos incluyen aquellos que la ley permite retener, archivos que contienen información personal que identifica personalmente a las víctimas o sus expedientes personales y médicos, y archivos similares, cuya divulgación constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

También se restringe "cualquier documento que ponga en peligro una investigación federal activa", pero no por cuestiones políticas. "Si bien la ley permite la retención de información que es necesario mantener en secreto por motivos de seguridad nacional o política exterior, no se retiene ni censura ningún archivo por ese motivo", ha agregado.

Blanche ha asegurado que estos nuevos documentos les llevará a su juicio a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, El pederasta, condenado por pagar por sexo con una mejor, que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

Se trata, con inmensa diferencia de la publicación más masiva de datos y documentos del 'caso Epstein' hasta la fecha, cuando apenas se conocían "cientos de miles" de archivos recogidos en una web lanzada por la Administración Trum. En ellos se dejaba constancia de las actividades delictivas para con menores del pederasta y magnate junto a su círculo próximo. En ese círculo llevan años circulando nombres del máximo peso en la sociedad estadounidense y también del resto del mundo.