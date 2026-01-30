Muere una mujer ingresada en la UCI por el accidente de Adamuz y eleva a 46 los fallecidos

Patricia, una mujer que llevaba ingresada en la UCI desde el accidente de Adamuz, ha fallecido tras cerca de dos semanas en estado muy grave. Su deceso aumenta a 46 el número de víctimas mortales en la tragedia ferroviaria al impactar un tren Iryo y un Alvia el pasado domingo 18 de enero.

Según han confirmado fuentes oficiales, la fallecida también procedía de la provincia de Huelva, como la mayor parte de las víctimas, y volvía de Madrid tras hacer un examen de oposiciones.

Desde el accidente fue ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha servido de centro de atención hospitalaria principal. De acuerdo con el último dato oficial ofrecido este viernes, aún permanecen 17 personas hospitalizadas del largo centenar de heridos que dejó el accidente.

El accidente de Adamuz estuvo originado por el descarrilamiento de un Iryo al fracturarse la vía por lo que los expertos consideran inicialmente que pudo ser un fallo de la soldadura entre dos tramos del carril.

Se trata del peor accidente ferroviario en España desde el ocurrido en Angrois en 2013, cuando murieron 80 personas al descarrilar el tren en una curva, y uno de los más luctuosos en la historia.

Huelva, por la "verdad" y la "reparación" a las víctimas

Este jueves, Huelva acogió un funeral en memoria de los fallecidos, por ser esta la ciudad de origen o residencia de 27 de las 45 víctimas conocidas hasta entonces. En el oficio religioso, al que no acudieron ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente pero si los reyes, tomó la palabra la hija de una de las víctimas mortales.

Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, pronunció un emocionado discurso donde prometió que los seres queridos de los 45 fallecidos somos "las 45 familias que lucharemos por saber la verdad", al tiempo que advertía de que "solo la verdad nos hará cerrar esta herida".

El funeral fue oficiado por el obispo de Huelva, monseñor Gómez Serna, que reclamó en su homilía "la necesidad de esclarecer la verdad de lo ocurrido" y "reparar las consecuencias del daño", especialmente por parte de "quienes tienen responsabilidades públicas".