Antonio, propietario de 6 viviendas: "Mis gastos mensuales son de 500 euros, ahorro todo lo que puedo"

El artículo 47 de la Constitución, más allá de mencionar que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", añade que las administraciones deben poner límites a la especulación inmobiliaria.

"Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", se señala en el citado artículo de la Constitución.

Sin embargo, hay quienes han visto en la compra de viviendas para alquilarlas una gran manera de hacer negocio. Uno de esos casos es el de Antonio, quien en el programa LaSexta Xplica confesó que, tras realizar un gran esfuerzo trabajando, es propietario de seis viviendas.

Ante esa afirmación, uno de los expertos en economía del programa, José María Camarero, le replicó que su caso no es extrapolable al resto de la población española. "Hay una parte de la población que no tiene 40.000 euros, que es lo necesario para acceder una vivienda, y decirle que es muy fácil tener seis viviendas, es muy complicado", destacó Camarero.

Antonio se defiende: "Lo que hago es ahorrar todo lo que puedo"

Antonio contestó a esas palabras del especialista en economía defendiendo que si ha logrado ser el dueño de esas seis propiedades es porque ha ahorrado al máximo durante muchos años.

"Mi primera vivienda me la compré en 2017 y sigo siendo un trabajador. Lo que hago es ahorrar todo lo que puedo, al máximo. Realmente, mis gastos mensuales son 500 euros", resaltó el inversor inmobiliario.

En ese sentido, Antonio explicó que todo el dinero que consigue ahorrar lo destina a invertir en viviendas para obtener rentabilidad. De hecho, pese a ser el propietario de seis viviendas, el hombre aseguró que "comparto piso con dos personas más y mi pareja para seguir ahorrando".

Aunque obtiene importantes ingresos procedentes de los inmuebles que tiene alquilados, Antonio también señaló en el programa que, con el objetivo de ahorrar, lleva entre siete y ocho años sin irse de vacaciones.