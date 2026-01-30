Un chef de Madrid cuenta por qué los precios de los bares son más bajos que los restaurantes: "No sé si la gente sabe cuánto es el salario de 26 personas"

Bruno, el chef del restaurante Llama Inn, que se encuentra en Madrid, ha sido entrevistado por el creador de contenido @elxefencocina, especialista en los fogones de la hostelería. Preguntado sobre por qué el precio de los bares son más bajos que los restaurantes, ha sido muy claro y ha montado un buen debate.

"No sé si la gente sabe cuánto es el salario de 26 personas, más una inversión que había detrás en este sitio, más el costo del producto que tiene que ser fresco", ha comenzado afirmando al principio del vídeo.

"Queremos que los cocineros no trabajen 80 horas a la semana, que es lo que pasa en los bares, que tienes a una persona desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el día, y los precios de las cosas valen 10 euros", ha añadido al respecto.

Sin embargo, ha recalcado que esos 10 euros que cuestan, incluida la tapa con el café y la servilleta es lo que hace que esa persona esté "condenada a trabajar toda su vida y que los precios sean tan bajos en el local".

Pero el restaurante es muy diferente

En lo que respecta al restaurante, el chef alega que si "quieres que la gente trabaje sus horas, se respeten, el producto sea bueno y todo eso es imposible cobrar 20 euros por una cena en Llama Inn".

"Quieres el mejor producto, que los cocineros tengan una vida normal, que el sitio sea bonito, que el jabón del baño huela bien, que el sitio esté superlimpio. Todo esto lleva un gasto detrás", ha defendido.

Preguntado sobre la diferencia de sueldos en otros restaurantes del extranjero, como en Londres, donde estuvo trabajando, no sabe decir con exactitud si era muy diferente, pero sí ha criticado el precio de la vivienda, un auténtico drama en España desde hace varios años. "El alquiler de la vivienda es una locura"

"Que en el alquiler se le vaya la mitad del sueldo a cualquier persona, compartiendo casa con seis personas más... Pero tú no puedes pagar 3.000 euros a cada persna porque no te dan las cuentas del restaurante", ha rezado. Sin embargo, achaca que el punto de inflexión es por qué es la vivienda tan cara en una ciudad.