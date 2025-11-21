Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dimite el presidente de la Diputación de Almería en una "decisión voluntaria" tras su detención

El popular Javier Aureliano García fue puesto en libertad con cargos ayer tras prestar declaración por su presunta implicación en el 'caso Mascarillas'. También cae su 'número 2' y vicepresidente del ente supramunicipal, Fernando Giménez.

Antón Parada
Antón Parada
El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia, en una imagen de archivo.
El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia, en una imagen de archivo.Marian León/Europa Press via Getty Images

En menos de 24 horas, tras ser decretada su puesta en libertad con cargos. El presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano García ha presentado su dimisión en la que afirma ser "una decisión voluntaria". El líder de la formación en la provincia almeriense -uno de los feudos con los que los populares apuntalaron la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno- ha sido la primera baja política tras estallar la segunda fase de la 'operación Mascarillas' en el PP andaluz.

No solo eso, García también renuncia a su cargo como concejal en la capital provincial almeriense. En este sentido, también Ramón Fernández-Pacheco le ha reemplazado al cargo del PP almeriense. Según han publicado medios como ABC, el golpe de timón ante una nueva vía de agua en el PP de Moreno tras la crisis de los cribados también se cobra otro nombre, el de Fernando Giménez. Es el 'número 2' de García y actual vicepresidente de la Diputación de Almería, que también deja el cargo de diputado provincial.

La noticia oficial ha llegado a través del propio organismo supramunicipal, mediante un comunicado en el que se asegura "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

"Se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia"

Cabe recordar que tanto Javier Aureliano García como Fernando Giménez fueron detenidos acusado del presunto cobro de mordidas mediante contratos irregulares en la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia, que fue adquirido a través de la propia institución supramunicipal. A mayores del arresto de ambos, también se produjo el de un tercer miembro del PP, el regidor de Fines, Rodrigo Sánchez.

"Este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional"
Comunicado de la Diputación de Almería

En esta línea, y según el mencionado comunicado, desde la Diputación ahondan en la idea de que no ha sido un cese ordenado, sino que se trata de una decisión voluntaria que "toma el que ha sido presidente de la Institución en los últimos seis años desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

Además, en el anuncio de la salida de García también se dan pistas de cuál será su futuro a corto plazo, puesto que se indica que tras esa dimisión, "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia".

Antón Parada
Antón Parada
