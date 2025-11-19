Feijóo ataca a Sánchez con las presuntas mordidas de Cerdán y el presidente le responde con Mazón: "¿Viene a dar clases de ejemplaridad?"

Nueva sesión de control al Gobierno y nuevo cruce de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En la de este miércoles, el líder del PP le ha reprochado las últimas investigaciones conocidas sobre el 'caso Koldo' y el presidente del Gobierno le ha respondido tirando de Mazón y cifras económicas.

En su primera intervención, Feijóo ha afeado a Sánchez que siga sin Presupuestos desde hace dos años y que no aplique algunas de las normas aprobadas por la oposición en las Cortes. "Usted se ha declarado insumiso. Para sacar adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?", le ha preguntado el líder de la oposición en referencia a la cifra que presuntamente cobraba Cerdán como intermediario con Acciona.

En su réplica, Sánchez ha criticado a Feijóo que no haya respondido a la detención ayer del presidente de la Diputación de Almería, del PP, y ha sacado pecho por las buenas perspectivas económicas para España y el primer paso dado para aprobar unas nuevas cuentas, como fue la aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros de este martes.

"Este Gobierno garantiza estabilidad, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios y resultados. La Comisión Europea ha dicho que este año vamos a crecer un 2,9%. También, por primera vez en veinte años, vamos a tener un déficit público inferior a Alemania. Y eso sin recortar. Hay que reivindicar como éxito de país estos extraordinarios resultados", ha dicho.

Feijóo, sin embargo, le ha respondido que donde no hay techo de gasto es en Ferraz. "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Cerdán empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto a usted llegó a la Moncloa. Su moción de censura fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con el PSOE, pero no va a convertir España en una cloaca", le ha dicho Feijóo.

En la segunda y última réplica, Sánchez le ha reprochado al líder de la oposición que vaya dando lecciones tras defender a Mazón durante un año. Y le recordado que "privatizar servicios públicos en favor de sus amigos" es también un ejemplo de corrupción.