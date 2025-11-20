Las acusaciones populares lideradas por el PP piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas del 'caso Koldo'

Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo (TS) que condene al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno, así como que revise su libertad de cara al juicio por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama asimismo una sentencia condenatoria para el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, con una pena de 7 años de cárcel.

Las acusaciones achacan a Ábalos y Koldo pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, mientras que a Aldama le atribuyen esos mismos delitos, salvo el último.

--Noticia de última hora. En ampliación--