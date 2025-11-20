Ponen en libertad al presidente de la Diputación de Almería y a otros cuatro detenidos del caso 'Mascarillas'

Un furgón de la Guardia Civil accede a la Ciudad de la Justicia de Almería.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha puesto en libertad con medidas cautelares al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como a otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, después de haber prestado declaración durante dos horas en la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

Así lo han confirmado varias fuentes judiciales a 'Europa Press', quienes han dado conocer la decisión del juez instructor del caso, Eduardo Martínez, que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El origen de la trama se situaría en junio de 2021, momento en el que se firmó un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia que, según los indicios disponibles, se habrían efectuado con el presunto cobro de mordidas a través de la institución provincial.

-Noticia de última hora-