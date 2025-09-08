EEUU podrá seguir usando bases españolas para enviar armamento a Israel aun con el anuncio de Sánchez

La noticia se hacia oficial este lunes en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunciaba nueve medidas para frenar el genocidio en Gaza entre las que incluía la negativa del espacio aéreo español a todos los aviones que envíen armamento a Israel. Sin embargo, y pese al paso hacia adelante del líder del Ejecutivo, esta medida no imposibilitará del todo el uso del suelo español para enviar armamento. Concretamente, Estados Unidos podrá seguir utilizando las bases de Rota en Cádiz o Morón en Sevilla para ello según el Convenio de Cooperación para la Defensa.

Dicho acuerdo, y como ha adelantado la Cadena Ser según sus fuentes gubernamentales, no tendrá lugar a modificación con lo que el Pentágono seguirá teniendo absoluta libertad para no informar sobre el destino final de sus envíos, en la mayoría de casos de armamento. En otras palabras, el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes no afectará en los acuerdos de seguridad entre EE.UU. y España.

De lo que puede tener constancia el Gobierno de las existencias de las aeronaves americanas es del material que contengan en caso de que se traten de explosivos o munición, pero desconocerá cuáles quieran que sean los destinos que puedan tener los diferentes transportes aéreos. Es por ello que el veto anunciado por el líder del Ejecutivo no afectará a los aviones estadounidenses que tengan como resultado final aterrizar en Israel. Es decir, los aviones de EE.UU. podrán seguir haciendo escala en España para otorgar armamento a Israel.

Por otro lado, España todavía está pendiente de anular la compra de 15 millones de balas procedentes de Israel. Es cierto que en este momento no se realiza ningún tipo de comercio con Israel, pero ese acuerdo previo requiere de saber si, antes de iniciar el expediente de anulación, la empresa israelí hubiera presentado algún recurso que impidiera esa denegación comercial. Según ha podido confirmar la Cadena SER: "No consta por ahora que hayan recurrido".

Desde 2023, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha dado diferentes pasos para limitar todo lo posible los negocios con Israel. De hecho, este nunca ha sido uno de los principales clientes de España. Antes del veto, España vendió una cantidad de material de defensa valorado en 9 millones, mientras que a Arabia Saudí fue de 1.100 millones. En 2024, también anunció un bloqueo marítimo y denegó la entrada de diferentes barcos a la península.