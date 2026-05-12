El alcalde de Adamuz estalla tras escuchar a Juanma Moreno en el debate: "No voy a consentir que se use electoralmente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se emociona al hablar del siniestro de Adamuz en en el acto del día de la comunidad, 28 de febrero de 2026, en Sevilla.

"Pregunté una y mil veces y allí nadie estaba al mando".

Con esa frase, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha estallado públicamente después de que el accidente ferroviario que dejó 46 muertos en enero reapareciera en pleno debate electoral andaluz de RTVA.

Y lo ha hecho con un mensaje en redes sociales que se ha convertido rápidamente en uno de los momentos políticos más comentados de la campaña andaluza.

El alcalde socialista acusa directamente al presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, de utilizar políticamente una tragedia que marcó al pueblo.

"Sinceramente, no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", escribió pocas horas después del debate.

"Los heridos seguían sin atención organizada"

Durante el cara a cara televisado, Moreno reprochó a la candidata socialista María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno cuando ocurrió el siniestro, que el Ejecutivo central todavía no haya dado "ni una sola respuesta" sobre lo sucedido en Adamuz.

La dirigente del PSOE respondió asegurando que "se sabrá toda la verdad".

Pero el verdadero terremoto llegó después.

En un largo texto publicado en Facebook, el alcalde de Adamuz decidió romper su silencio sobre lo ocurrido aquella noche y describió una situación caótica durante las primeras horas tras el accidente.

"Muchas personas no saben que pasadas las 21.30 la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada", denunció.

Según su relato, durante cerca de dos horas fueron los propios vecinos del pueblo quienes atendieron a viajeros y heridos "sin conocimientos ni formación".

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias", aseguró.

"Si no llega a ser por la gente de Adamuz…"

El alcalde insistió en que el dispositivo sanitario tardó demasiado en reaccionar y aseguró que el hospital de campaña no se montó hasta después de las diez de la noche.

"Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos", escribió.

También denunció que en la Caseta Municipal, habilitada para atender a afectados, no se movilizó un dispositivo sanitario estable hasta las 23.30 horas.

Mientras tanto, afirma, quienes sostuvieron la situación fueron médicos, enfermeras y auxiliares del propio municipio que acudieron voluntariamente.

"Si no llega a ser por la gente de Adamuz, no sé qué habría pasado", afirmó.

El mensaje del alcalde mezcla emoción, enfado y reivindicación del papel que jugó el pueblo aquella noche. "Desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar", escribió.

"Saben perfectamente dónde se falló"

La parte más dura del comunicado llega al final. Rafael Moreno asegura que no permitirá que el accidente se convierta ahora en arma electoral y desliza además que las administraciones conocen perfectamente qué falló durante la gestión inicial de la emergencia.

"No voy a consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz", advirtió.

"Quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

El mensaje ha generado un enorme revuelo político y mediático en plena recta final de campaña andaluza, reabriendo además el debate sobre la gestión de las emergencias durante el accidente ferroviario más grave vivido en Andalucía en décadas.

Y, sobre todo, ha colocado de nuevo el foco sobre las primeras horas de aquella noche en la que, según denuncia el alcalde, fueron los vecinos quienes sostuvieron la tragedia mientras la ayuda tardaba en aparecer.