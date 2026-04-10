Víctimas de Adamuz denuncian una "falta grave de coordinación y asistencia" en el dispositivo de emergencias de la Junta

Labores de rescate de los convoyes ferroviarios accidentados en la zona del siniestro en Adamuz (Córdoba), el 21 de enero de 2026.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha denunciado que la noche del siniestro se produjo ”una gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios” por deficiencias en los protocolos y en los servicios del 061 y el 112. En un escrito dirigido a Juanma Moreno, le exigen, como responsable en última instancia de los servicios de la Junta de Andalucía, una investigación interna exhaustiva ante lo que califica como una posible “responsabilidad patrimonial por función anormal de la Administración Pública”.

La organización, a través de su abogado, Antonio Benítez Ostos, ha dirigido escritos de “denuncia administrativa” en los mismos términos al Defensor del Pueblo Andaluz y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y anuncia que dará traslado asimismo al juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el caso .

Parten de que aquel 18 de enero en que fallecieron 46 personas, “el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112, tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente”.

“Esta parte ha tenido conocimiento de que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario Adamuz “con papel y lápiz” debido al bloqueo del sistema informático”, dice el escrito al que tuvo acceso la Cadena SER y que firma el abogado Antonio Benítez. Sostiene que no son “problemas nuevos” ya que se trata de un sistema con “múltiples carencias y deficiencias”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se emociona al hablar del siniestro de Adamuz en en el acto del día de la comunidad, 28 de febrero de 2026, en Sevilla. María José López / Europa Press, vía Getty

En esta línea, refieren que “fuentes próximas al operativo de rescate, han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba”.

“Según esta versión no se habrían cumplido “protocolos básicos” en la comunicación de la emergencia. Entre ellos, indicar cuántos focos de siniestro y dónde estaban”, añade, para incidir en que los datos sobre número y estado de las víctimas “se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia… 43 minutos después del accidente”.

Exigen “la inmediata revisión del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión, con el objetivo de que los centros coordinadores del 061 y 112 cuenten con un soporte aplicativo adecuado para garantizar la atención a la ciudadanía en situaciones críticas”.

Además, reclaman “informe detallado y de toda la documentación e información existente acerca de lo realmente acaecido” sobre los fallos de coordinación que denuncian y “una exhaustiva investigación de lo sucedido y se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto”.