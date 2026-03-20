La jueza detecta 42 metros de vía retirada de Adamuz sin su autorización

La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Cristina Pastor, ha encontrado 42 metros de vía que se habían retirado del lugar del siniestro sin su permiso.

En una providencia, la jueza ordena el precinto y custodia de los 42 metros de vía que se habían retirado del lugar del accidente ferroviario y del que no se había dado parte a la autoridad judicial, según han señalado a EFE fuentes cercanas a las investigación.

En las instalaciones de Adif en Hornachuelos (Córdoba) también se encuentran otros 36 metros de vía de la que el tribunal de Montoro ya tenía constancia.

La magistrada ha ordenado a la policía judicial el precinto y la custodia del material recogido por Adif del lugar del siniestro y que el tribunal inspeccionó el pasado martes.

En la providencia, la juez señala a Adif como responsable del material que queda bajo su custodia como depositario que podría incurrir en responsabilidades en caso de incumplimiento.

También recuerda que no hay autorización para ninguna prueba sobre este material hasta que se designen peritos judiciales.