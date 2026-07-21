El amigo de Zapatero declara ante el juez tras implicarle en el rescate a Plus Ultra

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, declara este martes ante el juez después de implicar al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021, y confirmar el cobro del 1 % de la misma.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, Martínez comparece en la Audiencia Nacional con el compromiso de "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos", según el escrito que presentó menos de 24 horas antes en el juzgado.

Un escrito en el que señala al expresidente del Gobierno como quien "marcaba los pasos a seguir" a la hora de buscar financiación para la aerolínea y quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y que aparece en la causa como "una pieza instrumental" para "canalizar fondos" procedentes de empresas como Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero.

Martínez reduce su papel al de acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, dice que fue el expresidente quien le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra" días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobase, y afirma que "la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1 % de la cantidad obtenida conforme a lo acordado" (unos 530.000 euros según el juez).

Julio Martínez Martínez fue detenido en diciembre, cuando la causa estaba en un juzgado de Madrid, y, como el resto de detenidos -entre ellos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola- se negó a declarar.

Ahora, tras su escrito, su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se ha dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Como el empresario, también el presidente de Plus Ultra ha presentado un escrito en el que admite su "plena conciencia" de que tanto Martínez como Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar" en torno al préstamo a Plus Ultra, y así lo asumió "de forma sobrevenida de salvar a la compañía".