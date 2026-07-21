No está pasando desapercibido un detalle en la decoración de la casa de Nadal para la final del Mundial

No hubo un español que no estuviera pendiente el domingo a las 21 horas de la final del Mundial que estaba disputando España con Argentina en el Met Life Stadium de Nueva York. Independientemente de si se es aficionado al fútbol o no, la cita, que acabó con España ganando su segunda estrella gracias a un gol de Ferrán en la prórroga, paralizó a todo el país.

Por supuesto, las figuras más reconocidas del deporte español no se quisieron perder el histórico partido. Entre ellas, el extenista Rafa Nadal, que mostró en sus redes sociales cómo había celebrado junto a su familia y amigos la victoria de la selección española.

Antes del partido, el balear habló con DAZN para contar cómo estaba viviendo las horas previas y lo que significaba ser testigos de un partido como el que se iba a vivir, y más tras el resultado final.

"La sensación es la de estar en los momentos previos de un día que muy pocos hemos tenido la suerte de vivir. Es la segunda vez que yo en mi vida voy a vivir un momento así, en la primera tuve la suerte de estar en Johannesburgo, pero para todos los amantes del deporte y, en este caso del fútbol, es un día único", aseguró Nadal, que lucía la camiseta blanca de la selección.

Sin embargo, ha llamado mucho la atención el hecho de que el extenista había decorado su casa con numerosas banderas de España. En la terraza en la que hizo la videollamada se puede ver como la había decorado colgando con una cuerda pequeñas banderas triangulares, tal y como si fueran las fiestas de un pueblo o ciudad. Además, también se podía ver una grande sujetada en uno de los laterales.

"Rafa Nadal no ha colgado más banderas de España en casa porque no le caben", ha escrito el portal de @besoccer_ES junto a una captura de esa conversación. El tuit se ha hecho viral con casi siete millones de visualizaciones.