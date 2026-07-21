Alba Carrillo firma una de las mejores descripciones de la selección: "Quiero que sea el espejo en el que se mire mi hijo"

La modelo y televisiva Alba Carrillo fue una de las invitadas este lunes a La Moncloa para recibir a los futbolistas y al staff técnico de la selección española durante la visita oficial tras la conquista del Mundial.

Carrillo, que acudió a recibir y aplaudir a los futbolistas, ha dedicado una publicación en sus redes sociales en las que elogiaba a los diferentes jugadores y a todo el conjunto que ha traído la segunda estrella a España: "Somos de La Roja. De la España que sueña y que es capaz de construir y luchar para conseguir aquello con lo que fantasea. Esta es la selección que me representa y quiero que sea el espejo en el que se mire mi hijo".

"Siempre he dicho que los deportistas tienen una responsabilidad social, y nuestra selección es ejemplo de juego limpio, de valores y de pluralidad. Me gusta ver a un Lamine Yamal que dice que su madre le sigue obligando a hacer la cama, o a un Nico Williams que se desmarca de la celebración para cederle su medalla a la persona que siempre ha estado para él, que es su madre", ha proseguido diciendo.

También ha tenido palabras para Marc Cucurella, del que ha dicho que "es consciente de las necesidades especiales de muchos niños y visibiliza el autismo", y Borja Iglesias, del que ha recordado que "no pierde la oportunidad de sumarse a las causas sociales más olvidadas".

"Esa es la España que nos representa. La de los jóvenes que luchan y viven con ilusión. Sí, los jóvenes que muchos se empeñan en denostar con frases como 'no tienen valores' o 'no quieren trabajar'. Jóvenes de pueblos pequeños, como Cubarsí (que no olvida sus raíces y lleva su pueblo por bandera), o chavales que se criaron en lugares depauperados", ha reivindicado.

Carrillo ha destacado que "ser pobre no es una elección", mientras que "ser malo, sí". "Y ellos se han comprometido con un sueño colectivo para darnos a todos la dosis de ilusión que tanto necesitamos. Es imposible no pensar, viendo los orígenes de nuestros jugadores, cuántas alegrías, a todos los niveles, nos daría África si la cuidásemos", ha sentenciado, describiendo que daría "también médicos, maestros y personas buenas con ganas de luchar".

"Gracias a estos chicos que destilan valores y amor, que muestran la importancia de la familia, el respeto al oponente y el esfuerzo como insignia vital. Gracias al Palacio de la Moncloa por abrirnos las puertas, a Lucas y a mí, para poder disfrutar aplaudiendo a una selección inmejorable. Viva La roja", ha concluido Carrillo.