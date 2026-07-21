Évole se fija en un detalle del momento en el que Trump entrega la copa a España: "Fue como un homenaje a lo español"

El periodista y presentador de laSexta Jordi Évole ha intervenido este lunes desde Estados Unidos en el programa Más vale tarde de laSexta después de haber presenciado la final del Mundial entre España y Argentina, que acabó con la victoria española por 1-0 gracias a un solitario gol de Ferrán Torres, en directo en el MetLife Stadium de Nueva York.

Durante la conversación, el comunicador ha contado cómo ha vivido ese histórico día para el deporte nacional y también ha opinado sobre algunos temas de conversación que han surgido de la victoria de España, como por ejemplo la no felicitación del presidente argentino, Javier Milei, o de cómo su homólogo estadounidense, Donald Trump, no pudo hacerse la foto con los jugadores españoles.

Sobre Milei ha sido tajante con una frase: "Prefiero que el fascismo se retrate, y Milei con este tipo de actitudes se retrata".

Sin embargo, el momento de Trump en el podio lo ha definido como un "momentazo". "Primero porque es poesía que Trump nos entregue la copa del mundo después de la simpatía que nos ha demostrado en los últimos tiempos, además con la fantástica relación que tiene con nuestro presidente, Pedro Sánchez", ha comenzado diciendo de forma irónica.

Entonces, ha descrito así como lo vio él: "Es buenísimo porque Rodri se espera a levantar la copa a que esté fuera de plano, pero cuando se abre la imagen se vuelve a ver un poco a Trump, que desaparece un poco andando como Chiquito de la Calzada, parece que fue como un homenaje a lo español".

Preguntado sobre si de verdad cree que es un homenaje a lo español, Évole ha asegurado que no lo cree, pero que sí que le gusta pensarlo.

"Se fue del escenario casi como el 'no puedo'. Imagínate lo que se debería pasar por la cabeza de ese hombre, que a los españoles les ha dicho que son unos insolidarios, que no dan un duro, que no colaboran en sus guerras, que no financian a la OTAN como deberían y encima les tiene que dar la copa ahí en medio... para un tío con ese ego, poder y de todo que se tenga que rendir ante el fútbol", ha concluido.