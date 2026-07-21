Entrevistan a Tebas en Italia y lanza un dardo a la FIFA: "El fútbol está sufriendo, Infantino debe irse"

Gianni Infantino está en la diana de muchos aficionados al fútbol. El presidente de la FIFA ha provocado bastantes críticas desde que comenzó el Mundial. Su cercanía a Donald Trump, las pausas de hidratación o el show durante el descanso de la final son decisiones que no han gustado.

Que los aficionados critiquen a los dirigentes del fútbol es algo habitual. No es extraño ver pitadas al palco o protestas antes o después de algunos partidos. Sin embargo, lo que no suele ser tan común es que un presidente ataque de manera directa a otro. Aunque a veces ocurre.

Ha sido el caso de Javier Tebas, que en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport ha lanzado un dardo a Infantino.

"Infantino debe irse", comenta el presidente de LaLiga sin asomo de dudas, para justificar su opinión asegura que "el fútbol está sufriendo". Tebas se refiere, entre otras cuestiones, a la polémica de Balogun durante la Copa del Mundo.

"La suspensión del jugador estadounidense es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque de lo contrario podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino", detalla Tebas

El mandatario de LaLiga ha llegado a ser tan claro como para decir que "la FIFA está destruyendo el fútbol". Se ha referido a las pausas de hidratación como "una farsa y una parada publicitaria " porque los estadios en Estados Unidos disponen de aire acondicionado. "Tuve que ponerme un suéter en las gradas", critica.

El secreto de la selección española

Pero Javier Tebas ha lanzado más mensajes aparte de las críticas a la FIFA. La Gazzetta dello Sport también ha mostrado interés sobre el reciente éxito de la selección española y pregunta por el secreto de esta victoria.

"Trabajo comunitario. Los clubes, con sus centros de entrenamiento que se han fortalecido y mantenido al máximo en los últimos años. LaLiga, una competición potente, cualificada y sostenible que ha aportado a esta selección nacional 17 de los 26 jugadores convocados", subraya Tebas, que también reconoce el mérito de la Federación: "Sabe seleccionar y desarrollar el talento nacional de nuestros clubes".

Por último, el dirigente hace hincapié en la política económica de LaLiga, señalando que los clubs deben cumplir unas normas muy estrictas que sirven para evitar problemas financieros y poder desarrollar mejores planes de entrenamiento o de cantera.