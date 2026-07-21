Ester Muñoz recibe un aluvión de críticas por su pésame a David Lucas y responde: "Hay que ser muy mala persona o un radical (quizás ambas) para malinterpretar un twit"

Este lunes, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana daba en redes la noticia del fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, a los 58 años.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", se puede leer en varios mensajes del ministerio.

"El afecto de todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio está con su familia, amigos y seres queridos", sentencia el mensaje, que rápidamente se ha llenado de condolencias y de comentarios de afecto y de respeto.

A este mensaje respondió la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que puso un "Vaya. DEP" citando el tuit del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

A los pocos minutos, la publicación de Muñoz se llenó de comentarios —en estos momentos más de 280— donde criticaban el poco tacto que había tenido para dar el pésame a una persona recién fallecida.

Responde a las críticas

El Portavoz Adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, respondió a Muñoz diciendo: "Portavoz del PP en el congreso, ojo… menuda bancarrota moral la de esta gente".

Al ver estos mensajes, Muñoz ha decidido responder: "Puse un vaya por no poner qué putada. Porque es una auténtica putada fallecer por el maldito cáncer a los 58 años. Lamento el fallecimiento de David Lucas, y por eso he mostrado mi pésame público".

"A mí me da igual de qué partido sea. Y hay que ser muy mala persona o un radical (quizás ambas) para malinterpretar un twit que se entiende perfectamente", ha comentado en la segunda parte del tuit.