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Ester Muñoz recibe un aluvión de críticas por su pésame a David Lucas y responde: "Hay que ser muy mala persona o un radical (quizás ambas) para malinterpretar un twit"
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Ester Muñoz recibe un aluvión de críticas por su pésame a David Lucas y responde: "Hay que ser muy mala persona o un radical (quizás ambas) para malinterpretar un twit"

La portavoz del PP en el Congreso ha salido al paso de las críticas. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.Europa Press via Getty Images

Este lunes, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana daba en redes la noticia del fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, a los 58 años. 

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", se puede leer en varios mensajes del ministerio. 

"El afecto de todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio está con su familia, amigos y seres queridos", sentencia el mensaje, que rápidamente se ha llenado de condolencias y de comentarios de afecto y de respeto. 

A este mensaje respondió la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que puso un "Vaya. DEP" citando el tuit del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

A los pocos minutos, la publicación de Muñoz se llenó de comentarios —en estos momentos más de 280— donde criticaban el poco tacto que había tenido para dar el pésame a una persona recién fallecida. 

Responde a las críticas

El Portavoz Adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, respondió a Muñoz diciendo: "Portavoz del PP en el congreso, ojo… menuda bancarrota moral la de esta gente". 

Al ver estos mensajes, Muñoz ha decidido responder: "Puse un vaya por no poner qué putada. Porque es una auténtica putada fallecer por el maldito cáncer a los 58 años. Lamento el fallecimiento de David Lucas, y por eso he mostrado mi pésame público". 

"A mí me da igual de qué partido sea. Y hay que ser muy mala persona o un radical (quizás ambas) para malinterpretar un twit que se entiende perfectamente", ha comentado en la segunda parte del tuit. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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