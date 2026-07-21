Lo que hace Borja Iglesias en el saludo a Pedro Sánchez también llama poderosamente la atención

España sigue de resaca tras la consecución de la segunda estrella mundial el pasado domingo. La selección se impuso en la final a la Argentina de Leo Messi gracias a un solitario gol de Ferrán Torres en la prórroga y desató la locura en todo el país, tal y como se pudo ver este lunes en la multitudinaria celebración en la Plaza Cibeles de Madrid, a donde acudieron dos millones de personas.

Los futbolistas previamente tuvieron la tradicional rúa por las calles de la capital y las visitas institucionales al Palacio de la Zarzuela y al de la Moncloa. Tanto en la visita a los reyes como en la que se hizo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjeron imágenes de lo más llamativo.

Por ejemplo, uno de los saludos que más se analizó fue el del futbolista Álex Baena con Sánchez, ya que fue muy frío y prácticamente inexistente. También llamó la atención el de Lamine Yamal con Felipe VI al romper el protocolo y ser mucho más propio de un saludo entre amigos que de ese momento.

Sin embargo, en las últimas horas también ha llamado la atención la forma en la que el delantero gallego Borja Iglesias ha dado la mano a Sánchez. Primero se ha destacado con la sonrisa con la que llegaba y después se ha puesto el foco en el apretón de manos y en el gesto con la mano izquierda con la que toca el brazo de Sánchez.

Aunque no se ha grabado el saludo de todos los futbolistas, sí que se puede comprobar que de todos los que aparecen en imágenes (que son la inmensa mayoría), solo Borja Iglesias (y Luis de la Fuente) ha roto el protocolo con esa muestra de cariño.

"Lo feliz que va Borja, lleva la Agenda 2030", ha escrito la tuitera @colinfarrll, que ha sido la que ha publicado el momento que ya lleva más de 8.000 me gusta.