Irene Montero, tajante tras lo que hizo un argentino en el gol de Ferran: "Lo hace para provocar y confrontar con España"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha publicado un vídeo en el que enseña que, justo durante la celebración del gol de Ferrán Torres en la final del Mundial, un aficionado argentino que se encontraba en esa esquina del estadio saca y muestra una bandera de Israel a los jugadores españoles.

"Mirad, quiero que os fijéis en una cosa que pasó ayer desapercibida durante el gol de España en la final. Es este aficionado argentino que vais a ver aquí que saca la bandera de Israel. Por si alguien tiene dudas, el aficionado que saca esa bandera no saca la bandera de Israel para apoyar a la selección, ni para animar a su equipo, ni porque signifique algo deportivamente relevante", ha comenzado diciendo.

Montero ha añadido que "lo saca como símbolo político" con el objetivo de "provocar y confrontar con España en el momento en el que marca un gol". "Claro que la bandera palestina es un símbolo, es un símbolo de resistencia, de paz, de humanidad. Y la del estado de Israel también es un símbolo, del poder bruto, del genocidio, del terrorismo de estado. Las dos son símbolos, pero una, la palestina, la prohíben, y la otra la permiten.", ha asegurado.

La política de Podemos ha argumentado que ha hecho este vídeo porque durante "todo el Mundial estamos viendo vídeos de la seguridad del Mundial retirando banderas de Palestina de algunos aficionados, incluso banderas de Irán, porque las consideran símbolos políticos".

"Claro, no se permiten símbolos políticos, como si Trump e Infantino no usasen el Mundial y las guerras y todo lo que pillan para hacer política y para hacer negocio", ha sentenciado la eurodiputada.

Además, la parlamentaria se ha preguntado que por qué se permite unas sí y otras no. Ella misma se ha dado la respuesta: "Porque saben que el fútbol o el deporte o la política son lugares de poder y que lo que millones de personas ven legitimado en esos espacios, ya sea una bandera o un discurso, tiene más posibilidades de pasar por ser algo bueno, defendible, deseable, que le parece bien a la mayoría y lo que ahí se prohíbe tendrá menos apoyo o será sospechoso de ser algo peligroso o algo malo".

Montero, finalmente, ha acabado diciendo que "por eso es tan importante actuar y no callar" y ha pedido "seguir compartiendo contenidos de Palestina, contra el pueblo de Israel, alzar la voz frente a la prohibición de la bandera, mostrarla y no dejar que la escondan o que la penalicen".

También ha demandado "no tolerar ni en la cosa aparentemente más banal como puede ser Eurovisión o un Mundial que se permita a Israel hacer apología del genocidio cada dos por tres".

"No podemos permitir que una banda de millonarios y de burócratas nos deshumanicen a todos", ha rematado.