Los pendientes de 42.000 euros que usó como amuleto Inés García, novia de Lamine Yamal, en la final del Mundial

Lamine Yamal e Inés García, con la copa del mundo en la final del Mundial

Gran parte de España sigue celebrando la victoria de la selección en el Mundial, pero hasta llegar al tan esperado triunfo muchos aficionados han pasado tensión y muchos nervios. Por supuesto, tampoco se libraron de esos nervios los familiares, amigos y parejas de los futbolistas, que en muchos casos han documentado su periplo en Estados Unidos durante las últimas semanas.

Es el caso de Inés García, novia de Lamine Yamal, que ha estado en prácticamente todos los partidos de la selección animando a la estrella del Barça. La influencer ha ido compartiendo cómo se preparaba antes de los partidos y no falló a su cita en la final.

Para el encuentro más importante, García volvió a ponerse lo que según ella fue su amuleto para la victoria de España: unos pendientes de la firma italiana de alta joyería Repossi.

Concretamente, se trata de dos sets de earcuffs de la colección Serti sur Vide. Uno de ellos, de cinco diamantes y valorado en 18.500, y el segundo de seis diamantes y a la venta por 23.500 euros. García se colocó ambos en la misma oreja de la misma forma en la que se muestran en la web de la marca, ocupando todo el cartílago.

"Me dan muy buena suerte. Estos pendientes son mi suerte", insistió la joven de 21 años mientras los mostrada a sus seguidores en TikTok.

Los pendientes de Repossi fueron la pieza más importante del look, pero no la única que merece mención. A excepción de la camiseta de España y las joyas, García lució prendas y accesorios de Loewe, que se encarga de vestir a las selecciones nacionales de fútbol.

La influencer llevaba unos vaqueros con aberturas de la colección Paula's Ibiza combinados con un cinturón del piel en color negro, el mismo color de las mules con detalles dorados que tenía tanto en tacón como en plano. Además, García llevó al estadio un pequeño bolso Amazona 180 en color negro para cumplir con las medidas se seguridad de la FIFA, que no permitía llevar bolsos de gran tamaño.