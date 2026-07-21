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Sumar, contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda mediante un fondo de inversión
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Sumar, contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda mediante un fondo de inversión

Según Forbes, su empresa acapara ya veinte viviendas en Valencia.

Redacción HuffPost
Agencias
Ferrán Torres besa la Copa del Mundo
Ferrán Torres besa la Copa del MundoDeFodi Images via Getty Images

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el delantero de la Selección Española de Fútbol Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión.

El también diputado de Compromís ha felicitado en una rueda de prensa a la selección por su reciente triunfo en el mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el mundial de 2010, cuando también ganó España, y el 2026.

Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros.

En ese punto, el diputado ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas a su juicio es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

Redacción HuffPost
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