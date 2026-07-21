Esto es lo que se dice en Estados Unidos del saludo de Trump a los jugadores de España: "Este es el método del trumpismo"

Rodri, capitán de la selección española, da la mano a Donald Trump tras hacerse con la copa del mundo.

Que el mundo es un lugar complejo por culpa de los algoritmos y las redes sociales está claro, sobre todo desde que Elon Musk compró Twitter, lo convirtió en X y potenció a cuentas que incitaban al odio y a la desinformación.

En las últimas horas, el analista Julián Macías ha recopilado mensajes de cuentas cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dan una versión totalmente distorsionada de lo ocurrió en la entrega de medallas y de la Copa del Mundo entre el mandatario y los jugadores de la Selección Española.

En las imágenes se puede ver cómo Rodri, el capitán del equipo, espera de forma respetuosa a que Trump salga del centro del escenario para levantar la copa con sus compañeros.

De hecho, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene que interceder para sacarlo del centro de la escena y llevárselo a un lado para no entorpecer la celebración de la Selección Española.

Así lo ve MAGA

Desde Estados Unidos, muchas cuentas cercanas al movimiento MAGA (Make America Great Again) han inventado una realidad paralela en la que los jugadores españoles deseaban celebrar con Trump.

Una cuenta llamada Inevitable West, con casi 400.000 seguidores y a la que siguen Vox, Javier Milei y Santiago Abascal dijo sobre este momento: "El equipo español quería que Trump se quedara y levantara el trofeo con ellos. Esto es un buen recordatorio para la izquierda de que operan en una pequeña cámara de eco".

La cuenta MAGA Voice, con 1,5 millones de seguidores en X, escribía: "Estoy con lágrimas en los ojos. Después de que el presidente Trump PERSONALMENTE entregue el Trofeo de la Copa del Mundo a España, el Capitán y el equipo quieren que Trump celebre con ellos. Los liberales NO quieren que veas esto".

Sobre estas dos imágenes se ha pronunciado el experto Julián Macías, que ha contado que así funciona el trumpismo: "Este es el método del trumpismo, todos vimos como Rodri empujó a Trump para sacarlo de la foto de los campeones del mundo, pero dos de las cuentas potenciadas por Elon Musk para que millones las vean dicen que los españoles le pidieron que se quedara para levantar la copa".