La nueva ley del tabaco activa la preocupación de algunos de los sectores más relevantes de la economía

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de la ley del tabaco. Esta normativa tiene previsto ampliar los espacios sin humo y restringir el uso de vapeadores y otros dispositivos. El texto está impulsado por el Ministerio de Sanidad y se enviará posteriormente a las Cortes para su tramitación. Saldría adelante dependiendo de los votos del PP o Junts.

En los espacios sin humo se van a incluir terrazas de bares y restaurantes, piscinas de uso colectivo o eventos al aire libre. Estas medidas han provocado la indignación de sectores como la hostelería o el ocio.

El aspecto más discutido es el de prohibir de fumar en terrazas. Las organizaciones de hostelería creen que la normativa puede crear problemas en bares y restaurantes. Consideran que la aplicación de la norma es difusa porque los clientes se desplazarán a pocos metros de la terraza para fumar y que las Pymes del sector tendrán que convivir con las consecuencias prácticas de la norma.

"El Ministerio se resiste a abordar el debate de fondo (el precio de las cajetillas o la financiación de los tratamientos de deshabituación) y plantea medidas cosméticas que solo sirven para castigar a miles de pequeñas empresas del ocio, los bares, el turismo, la cultura y los espectáculos", advierte Ramón Mas, presidente de España de Noche (Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos).

Las organizaciones de hostelería también piensan que puede tener efectos perjudiciales en la actividad turística. Los hosteleros temen que los visitantes perciban las restricciones como un elemento disuasorio frente a otros destinos competidores.

Desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) apuesta por una legislación que "siga siendo similar a la de otros estados europeos", teniendo en cuenta la convivencia y "el respeto en los espacios exteriores".

Otro sector que se muestra disconforme con la nueva ley es el del transporte profesional, ya que se prohibirá que los conductores fumen o vapeen cuando se encuentran solos en el vehículo. Las asociaciones creen que la medida debería analizarse teniendo en cuenta las particularidades del sector. Los transportistas dicen que es una medida "desproporcionada".

Cabe recordar que el texto tiene que superar aún varios trámites institucionales y someterse al debate de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. En este punto se pueden presentar enmiendas y modificaciones.

Los sectores afectados proponen que España siga modelos de países como Suecia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, donde se proponen productos alternativos. También defienden que los países que han reducido las tasas de tabaquismo han optado por estrategias distintas, como ofrecer herramientas para alejarse del cigarrillo, pero sin recurrir a la prohibición.