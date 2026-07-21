Gente de MAGA se pronuncia sobre la gorra de Ferran Torres en la celebración por el Mundial: "Sólo porque su país tiene un líder comunista no significa que a los jugadores les guste"

Ferran Torres es una de las estrellas del Mundial. Sólo ha metido un gol en todo el torneo pero, sin duda, su nombre forma ya parte de la historia de España en los campeonatos del mundo.

Su gol en el minuto 106 a Argentina en la prórroga es, ya está, como el que marcó Andrés Iniesta en 2010 en el minuto 116, en el recuerdo de millones de personas tanto de España como del resto del mundo.

Pero no sólo por su gol ha dado que hablar Ferran Torres. Este lunes, durante los actos de celebración por la consecución del título en Madrid, el jugador del Barcelona llevó una gorra en al que se podía leer "Make Spain Great Again", algo así como "Vuelve a hacer España grande otra vez".

Esta es una adaptación del lema del movimiento MAGA (Make America Great Again) con el que Donald Trump ganó las elecciones en 2016 y en 2024. Ahora, muchos de los partidarios de este grupo republicano cercano al presidente de los Estados Unidos está alucinando con la gorra de Ferran Torres.

Hablan los MAGA

Muchos de estas personas tienen miles y hasta millones de seguidores en X y están dejando mensajes de todo tipo. "¡Vale, los jugadores de fútbol españoles están usando gorras de "Haz que España sea Grande de Nuevo! Solo porque su país tiene un líder comunista no significa que a los jugadores les guste", dice una cuenta llamada Queen Maga con más de 160.000 seguidores.

Con más de cuatro millones de seguidores, Benny Johnson, de The Benny Show, también ha hablado de este momento: "Ferran Torres, quien marcó el gol que decidió el partido en la Copa del Mundo, está luciendo una gorra de Make Spain Great Again en este momento en el desfile de la victoria en Madrid. Esto es increíble. Las cabezas de los medios van a explotar".

"Mientras España sigue sufriendo bajo un gobierno que arrastra ideologías socialistas y comunistas, con sus políticas fracasadas, su agenda divisiva y su desprecio por la soberanía nacional, este acto demuestra que el espíritu patriótico español no se ha extinguido. Al contrario: sigue fuerte, vivo y dispuesto a defender la grandeza de su nación", comenta Jhonf Fonseca, con casi 200.000 seguidores.

"Guau: Los izquierdistas están INDIGNADOS porque la leyenda que marcó el gol decisivo en la Copa del Mundo, Ferran Torres, llevó una gorra de "Haz que España sea Grande Otra Vez" en una celebración de victoria en Madrid. Trump domina la cultura", dice también otro conocido influencer cercano a los republicanos y fanático de Trump llamado Bo Loudon.